Не парфуми і не чашку: що цікавого подарувати коханій на День Святого Миколая

Враховуйте інтереси коханої під час вибору подарунку

День Святого Миколая — одне з найочікуваніших свят у році, коли рідні, близькі, друзі та колеги обмінюються подарунками, мандаринками та солодощами. Деякі люди не вказують, що хочуть, аби отримати сюрприз, зокрема жінки.

"Телеграф" розповість, що можна подарувати дівчині чи дружині на День Святого Миколая, аби їй сподобалось.

Подарунки обраниці на День Святого Миколая

Одним із вдалих презентів на свято може бути набір доглядової чи декоративної косметики, яка подобається вашій обраниці. Кожна хоче мати красиву та здорову шкіру, тож це правильна інвестиція у зовнішній вигляд. Також це можуть бути маски, бальзами для губ, улюблений шампунь чи кондиціонер.

Косметика, фото Freepik

Ювелірна прикраса — це та річ, якій буде рада будь-яка дівчина. Золото чи срібло, сережки чи браслет, з камінням чи без — залежить від вашого достатку та вподобань коханої. Щоб не помилитися, варто звернути увагу на прикраси, які носить ваша обраниця або прямо запитати про її смаки.

Ювелірні вироби, фото Freepik

Чудовим подарунком буде сертифікат на цікаве заняття, яке ви можете спробувати разом. Майстер-клас з ліплення глини, прогулянка на конях, скелелазіння або танці — вибір чималий. Отримати яскраві враження можна і на концерті улюбленого співака чи гурту.

Завжди актуально подарувати коханій релакс. Можна піти на парний масаж, у басейн або у SPA-центр. Такий відпочинок — це можливість відновити сили і гарно провести час.

Відпочинок у SPA, фото Freepik

Тепла річ — особливо актуальна у зимову пору. Шарф, светр чи утеплені штани — гарний варіант, який обраниця точно оцінить. Адже це про турботу і піклування.

Чим ближче до різдвяно-новорічних свят, тим все більше хочеться готуватися до цього періоду. Гноми, прикраси, новорічні іграшки, гірлянди — те, що оцінить дівчина чи жінка, адже красивий декор подобається всім. Це додає святкового настрою і створює особливу атмосферу.

Новорічний декор

