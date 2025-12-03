Не плутайте тісто і сусідів: тест покаже, чи правильно ви вживаєте "мішати" та "заважати"

Підказка, що допоможе говорити чистішою мовою

Українська мова не любить "універсальних" слів. Там, де хтось каже "не мішай", норма вимагає зовсім іншого дієслова. Одне слово – для каструлі й фарб, інше – для шумних сусідів і голосної музики.

У сучасній українській "мішати" і "заважати" – не повні двійники, а слова з різними зонами відповідальності. "Телеграф" розповідає, де між ними межа.

У розмовах "мішати" і "заважати" часто ставлять поряд як нібито синоніми. Це наслідок впливу російської, де одне слово "мешать" закриває і кухню, і перешкоди. В українській літературній мові функції розведені: одне дієслово про змішування, друге – про перешкоди.

Що каже словник про "мішати"

У "Словнику української мови" дієслово "мішати" має кілька основних значень: перегортати, збовтувати, перемішувати щось ложкою чи мішалкою; поєднувати різнорідні речі; порушувати порядок розташування, "мішати карти", "мішати фарби на палітрі" тощо. Також фіксується розмовне значення – плутати одне з іншим, "мішати сон із дійсністю".

Окремо подано розмовне "мішати" у значенні "заважати", наприклад: "Геть же від лавки, не мішай людям в мене товар розбирати". Але сучасні джерела з культури мовлення наголошують: таке вживання з’явилося під впливом російського "мешать" і для літературної норми не бажане. Правильно: "не заважай людям", а не "не мішай людям".

Що означає "заважати"

Дієслово "заважати" словник тлумачить як "бути на перешкоді, ставати перешкодою в чомусь, перешкоджати". Тобто йдеться про будь-який бар’єр – фізичний чи нематеріальний: люди, шум, вітер, зайві думки, незручний одяг. Наприклад, діти заважають працювати, трафік заважає вчасно доїхати, шапка заважає бачити.

У посібниках із культури мовлення прямо радять: коли йдеться про перешкоди, норма – "заважати", а не "мішати". Там же наводять типові приклади мовної помилки: "мішати вчитися", "мішає працювати" – і правильні варіанти: "заважати вчитися", "заважає працювати".

Головна різниця простими словами

"Мішати" – це про змішувати чи переплутувати:

мішати суп ложкою;

мішати тісто, мішати інгредієнти;

мішати фарби, мішати карти;

мішати одне поняття з іншим (плутати).

"Заважати" – це про перешкоджати:

заважати працювати;

заважати слухати;

заважати руху транспорту;

шум заважає зосередитися.

Умовна "перевірка від мови" дуже проста: якщо можна підставити "перемішувати" – доречно "мішати". Якщо можна підставити "перешкоджати" – потрібно "заважати".

