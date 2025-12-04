День Миколи Чудотворця 2025. Красиві вірші, привітання своїми словами і листівки українською

Не забудьте у свято Миколая привітати своїх рідних і близьких

Цієї суботи, за церковним календарем святкують День Святого Миколая. Цього дня християни згадують Святого Миколая Чудотворця. Традиційно це свято вважається першим у низці різдвяних та новорічних урочистостей.

Святитель Миколай вважається покровителем моряків, студентів та торговців, а особливо дітей. Вранці 6 грудня малеча знаходить під подушками подарунки, найчастіше солодощі.

Це чудовий шанс показати близьким свою любов, проявити увагу та порадувати їх подарунком чи смачним сюрпризом. Також у цей день люди вітають зі святом близьких та друзів.

"Телеграф" зібрав для читачів добірку привітань українською мовою у листівках, яскравих картинках, віршах та прозі. Вони точно потішать ваших близьких.

З Днем святого Миколая!

Хай від бід оберігає.

Хай вам щастя подарує,

Хай дивами зачарує!

Вам бажаю щастя гори

І любові ціле море,

І візочків пару грошей.

Свято буде хай хорошим!

***

Прийміть мої щирі вітання з Днем святого Миколая! Бажаю миру, добра, сімейного затишку та всього найкращого! Нехай святий Миколай вбереже вас та ваших близьких від всіх бід та незгод, подарує любов, радість та справжню віру у дива! Хай збуваються всі ваші великі та маленькі мрії!

Миколай святий приходить,

Щастя в кожен дім приводить.

Хай здійсняться всі бажання,

Мрії всі та сподівання!

Цей святий творить дива,

Хай радіє дітвора.

Всі нехай будуть здорові,

Живуть в мирі та любові!

Вітаю з Днем святого Миколая! Бажаю міцного здоров’я, добробуту, миру, щастя, гармонії душі та любові серця. Нехай сьогодні все в твоєму житті повернеться у найкращий бік, нехай завжди з тобою буде твоя надія, віра та удача.

З Днем Святого Миколая

Вітаю тебе щиро.

Хай до тебе завітає

І приносить миру.

І хай твориться дива

З ласки та любові.

Щастя, радості й добра

І щоб всі були здорові.

***

Вітаю з Днем святого Миколая та бажаю справжнього дива та безмежної радості, добрих посмішок рідних та любові, веселих миттєвостей та гарного настрою, світлої надії та міцної віри у доброту. Нехай це свято подарує тобі присмак солодкого життя та таку ж солодку мрію.

З Днем святого Миколая

Від душі я вас вітаю!

Миру, радості, достатку

Всій родині побажаю.

Принесе хай Миколайчик

Торбу вам велику щастя,

І прогонить хай із дому

Всі проблеми та напасті.

З Днем святого Миколая! Бажаю радіти, посміхатися, кохати, мріяти, володіти ключем від свого щастя та добробуту. Нехай це свято подарує добру надію та сімейний затишок. Нехай Миколай Святий прожене усі негаразди та кривду!

У день Святого Миколая

Хай добро вам прибуває,

Світла благодать із неба —

Щоб було усе, що треба:

Радість, посмішки, достаток,

Щоб в усьому був порядок,

У добрі щоб проживати —

Миколай іде до хати!

***

З Днем Святого Миколая! Нехай це свято перетвориться на справжнє диво, нехай Миколайчик подарує солодку не тільки цукерку, а і надію. Бажаю відверто радуватись, щиро кохати та щасливо жити.

Нагадаємо, що з 2023 року Україна вшановує святого по-новому. "Телеграф" розповідав, як українці святкують Миколу Чудотворця у 2025 році.