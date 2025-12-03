На "Ду" починається, на "па" закінчується: це прізвище має несподіване походження

Це прізвище не є приводом для глузування

На території сучасної України мешкають громадяни з прізвищем Дупа. Воно досить рідкісне.

Наразі на теренах країни налічується усього 54 носії. Про це свідчать дані генеалогічного порталу Рідні.

Найпопулярнішими особовими іменами людей з прізвищем Дупа є Олександр та Наталія.

Розповсюдження прізвища Дупа в Україні

Найгустішим осередком людей з прізвищем Дупа є Талалаївський район Чернігівської області. На одного носія прізвища там припадає 979 жителів.

Також, як інформує портал, в Україні існують схожі прізвища на кшталт Дуплій, Дупак, Дупляк, Дупленко та Дупелич.

Варто зазначити, що насправді слово "дупа" має зовсім інше значення, ніж може здатися на початку. Воно насправді походить від польського кореня "dupa", що спочатку означало лише "заглиблення", тобто "яма", "яр" тощо, а "дупкою" українці називали виїмку в жорнах. Відоме слово "дупло" також є похідним від цієї ознаки.

