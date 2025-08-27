Коханка кремлівського брехуна дуже багата та впливова жінка

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, який ретельно приховує від публіки свою "офіційну" дружину Марію, вірогідно, веде подвійне життя. За чутками, понад 20 років Лавров перебуває у близьких стосунках зі Світланою Поляковою та витрачає мільйони на її утримання.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає коханка кремлівського брехуна Сергія Лаврова і що про неї відомо. Ми дізналися деяку інформацію.

Лизоблюд російського диктатора Сергій Лавров на публіці зображує зразкового сім’янина. Але, як стверджують журналісти, вже багато років глава російського МЗС має коханку, яка не раз супроводжувала його в закордонних поїздках.

Жінку звуть Світлана Полякова, і, за даними Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, їхній зв’язок триває майже 20 років. В оточенні Лаврова її називають "таємною дружиною" міністра та зазначають, що вона має помітний вплив на діяльність МЗС.

Хоча відомості про діяльність Світлани Полякової є суперечливими. У деяких джерелах йдеться про те, що вона працює в МЗС, в інших пишуть, що Полякова відома як актриса та кінопродюсер. Її ім’я фігурує у знімальній групі фільму "Одиниця Монтевідео". На спеціальній тарілці, яку за традицією розбивають перед початком роботи, вона вказана як продюсер, а її дочка Поліна значиться актрисою.

На те, що у жінки близькі стосунки з Лавровим вказують багато фактів. Журналістам за допомогою однієї з програм вдалося з’ясувати, як номер Світлани підписано в інших людей. І в кількох записниках Полякова була записана як "Світлана Лаврова", хоча на прізвищі міністра вона ніколи не була зареєстрована.

Крім того, вдалося дізнатися, що Полякова неодноразово супроводжувала Лаврова в поїздках за кордон. Зокрема, у 2021 році разом із ним вона відпочивала на орендованій яхті в Туреччині. Також Світлана виявилася допущеною на екскурсію Путіна храмом у Царському селі разом із главою МЗС, а це вказує на її "особливий статус".

Відомо, що Світлана Полякова дуже багата жінка, вона має елітну нерухомість та великий автопарк. А її дочка Поліна у 21 рік стала володаркою розкішних апартаментів у престижному районі Лондона.

Звісно, джерела доходів Полякової викликають запитання. У мережі є дані, що жінка вела бізнес, проте пов’язані з нею компанії, зважаючи на звітність, не приносили серйозного прибутку. Найбільш помітнішим проєктом був ресторан "Консул", розташований у будівлі Дипломатичної академії МЗС. Заклад регулярно отримував держконтракти на харчування студентів та викладачів, а сама Полякова вважалася співвласником ресторану до 2012 року.

