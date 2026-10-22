Легенду української музики порівняли з колишнім президентом Кравчуком: причина смішна (фото)
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У Threads заговорили про президентство
Український співак EL Кравчук став героєм жартів у Threads. Користувачі підхопили тренд, у якому ім’я ділять на частини й замінюють їх словами з протилежним значенням.
У коментарях з’явилися й жарти про президентів: співак має спільне прізвище з колишнім, нині покійним президентом України Леонідом Кравчуком. Детальніше – у матеріалі "Телеграф".
Як Ель Кравчук став "Ем Кучмою"
У цій грі потрібно знайти в імені слова або співзвучні частини й дібрати до них жартівливу протилежність. Наприклад, "Є в генія" перетворюють на "Нема в тупого". Зі сценічним ім’ям співака користувачі обійшлися вільніше: "Ель" замінили на "Ем", а замість Кравчука згадали іншого колишнього президента України – Леоніда Кучму.
"Я думала, тут буде тренд Ель Кравчук / Ем Кучма", – написала користувачка @yana_klm.
"Мій президент": як підхопили жарт
У коментарях продовжили жартувати про президентів. Користувачка @sakovichana звернулася до співака так, ніби його прізвище саме підказує посаду. "Мій президент!", – написала @sakovichana.
Інший користувач відреагував на жартівливу заміну Кравчука на Кучму й схвалив новий варіант сценічного імені. "Ель Кучма, одобряє 👍", – пожартував @nikoniko00001.
Як повідомляв "Телеграф", перший президент незалежної України Леонід Кравчук виконував лише українські пісні. Це показує його поза політичною роллю. Про музичні виступи політиків читайте в матеріалі.