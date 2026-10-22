Легенду української музики порівняли з колишнім президентом Кравчуком: причина смішна (фото)

У Threads заговорили про президентство

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Український співак EL Кравчук став героєм жартів у Threads. Користувачі підхопили тренд, у якому ім’я ділять на частини й замінюють їх словами з протилежним значенням.

У коментарях з’явилися й жарти про президентів: співак має спільне прізвище з колишнім, нині покійним президентом України Леонідом Кравчуком. Детальніше – у матеріалі "Телеграф".

Жартівливий тренд із переробленням імені Ель Кравчука обговорюють у Threads

Як Ель Кравчук став "Ем Кучмою"

У цій грі потрібно знайти в імені слова або співзвучні частини й дібрати до них жартівливу протилежність. Наприклад, "Є в генія" перетворюють на "Нема в тупого". Зі сценічним ім’ям співака користувачі обійшлися вільніше: "Ель" замінили на "Ем", а замість Кравчука згадали іншого колишнього президента України – Леоніда Кучму.

"Я думала, тут буде тренд Ель Кравчук / Ем Кучма", – написала користувачка @yana_klm.

Для сценічного імені Ель Кравчука запропонували варіант "Ем Кучма"

"Мій президент": як підхопили жарт

У коментарях продовжили жартувати про президентів. Користувачка @sakovichana звернулася до співака так, ніби його прізвище саме підказує посаду. "Мій президент!", – написала @sakovichana.

Спільне прізвище з Леонідом Кравчуком стало приводом для президентських жартів

Інший користувач відреагував на жартівливу заміну Кравчука на Кучму й схвалив новий варіант сценічного імені. "Ель Кучма, одобряє 👍", – пожартував @nikoniko00001.

У коментарях підтримали жартівливу заміну Кравчука на Кучму

Як повідомляв "Телеграф", перший президент незалежної України Леонід Кравчук виконував лише українські пісні. Це показує його поза політичною роллю. Про музичні виступи політиків читайте в матеріалі.