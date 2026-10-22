Легенду украинской музыки сравнили с бывшим президентом Кравчуком: причина смешная (фото)

В Threads заговорили о президентстве

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Украинский певец EL Кравчук стал героем шуток в Threads. Пользователи подхватили тренд, в котором имя делят на части и заменяют их словами с противоположным значением.

В комментариях появились и шутки о президентах: у певца общая фамилия с бывшим, ныне покойным президентом Украины Леонидом Кравчуком. Подробнее – в материале "Телеграф".

Шуточный тренд с переделкой имени Эль Кравчука обсуждают в Threads

Как Эль Кравчук стал "Эм Кучмой"

В этой игре нужно найти в имени слова или созвучные части и подобрать к ним шуточную противоположность. Например, "Є в генія" превращают в "Нема в тупого". Сценическое имя певца пользователи обыграли свободнее: "Эль" заменили на "Эм", а вместо Кравчука вспомнили другого бывшего президента Украины – Леонида Кучму.

"Я думала, здесь будет тренд Эль Кравчук / Эм Кучма", – написала пользовательница @yana_klm.

Для сценического имени Эль Кравчука предложили вариант "Эм Кучма"

"Мой президент": как подхватили шутку

В комментариях продолжили шутить о президентах. Пользовательница @sakovichana обратилась к певцу так, будто его фамилия сама подсказывает должность. "Мой президент!", – написала @sakovichana.

Общая фамилия с Леонидом Кравчуком стала поводом для шуток о президентстве

Другой пользователь отреагировал на шуточную замену Кравчука на Кучму и одобрил новый вариант сценического имени. "Эль Кучма, одобряет 👍", – пошутил @nikoniko00001.

В комментариях поддержали шуточную замену Кравчука на Кучму

Как сообщал "Телеграф", первый президент независимой Украины Леонид Кравчук исполнял только украинские песни. Это показывает его вне политической роли. О музыкальных выступлениях политиков читайте в материале.