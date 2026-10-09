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Російський "шахед" вбив людину в Івано-Франківську. Що відомо про ці зброю

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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РФ тероризує Україну реактивними дронами
РФ тероризує Україну реактивними дронами. Фото Колаж "Телеграф"

Військові інженери вже знайшли ефективні методи протидії реактивним безпілотникам ворога

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Росіяни атакували Івано-Франківськ, загинула людина. Удару було завдано реактивним "шахедом".

Як повідомили у ДСНС, внаслідок удару загорілася будівля, а також суха трава та чагарники на відкритій території. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що удару було завдано "шахедом", моніторингові групи писали, що він був реактивним.

Росія атакувала Івано-Франківськ 9.10.2026
Наслідки прильоту. Фото: ДСНС
Росія атакувала Івано-Франківськ 9.10.2026
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Фото: ДСНС

Скільки здатні пролетіти реактивні "шахеди" та звідки їх найчастіше запускають

Безпілотники Shahed-238/"Герань-3" здатні подолати відстань приблизно у 1 000–2 000 км. Реактивні версії Shahed, якими Росія зараз активно атакує Україну, за відкритими даними можуть пролітати таку ж відстань.

Швидкість реактивного дрона значно вища, ніж у класичного Shahed. Залежно від модифікації вона становить приблизно 300–600 км/год. Через це вони є дуже складними цілями для ППО.

Росія запускає ударні дрони з кількох регіонів РФ, окупованого Криму та захоплених територій України. Зокрема часто ворог робить пуски з Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край РФ, узбережжя Азовського моря).

Скільки має пролетіти до Франківська "шахед" , запущений з Курської області
Скільки має пролетіти до Франківська "шахед" , запущений з Курської області

В Орловській області ворог розгорнув великі логістичні хаби та спеціалізовані майданчики ("дронопорти") для запуску та зберігання безпілотників. Часто росіяни здійснюють пуски зі своїх регіонів, що межують з Україною: Брянська та Курська області, Ростовська та Смоленська області. А також з території окупованого Криму та інших захоплених частин України.

Скільки має пролетіти до Франківська "шахед" , запущений з окупованої Донетчини
Скільки має пролетіти до Франківська "шахед" , запущений з окупованої Донетчини

Нагадаємо, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", герой України Юрій Федоренко розповів "Телеграфу", що українські військові інженери вже знайшли ефективні методи протидії реактивним "Шахедам" і наразі активно їх тестують.

Теги:
#Івано-Франківськ #Безпілотник #Атака