Мобілізували за 2 години: ТЦК на Закарпатті відправили на навчання напівглухого туриста з Києва

Також чоловіку хочуть інкримінувати незаконний перетин кордону

На Закарпатті працівники ТЦК мобілізували та відправили на навчання чоловіка з інвалідністю. Відомо, що під час подорожі Дмитра Журавльова висадили з автобуса прикордонники та відправили до ТЦК.

Попри часткову глухоту, чоловік не чує на одне вухо, його визнали придатним та направили на навчання. Про це пише дружина Дмитра Ольга в Instagram.

За її словами, під час подорожі її чоловіка та друга Романа прикордонники на Закарпатті висадили з автобуса і відправили до ТЦК. Подружжя їхало з Києва на відпочинок.

"Через дві години Рому відпустять, а Діма зателефонує з невідомого номера і скаже, що його мобілізували, він придатний (хоча він не чує на 1 вухо з дитинства) і вже завтра (тобто сьогодні, 9 березня, на момент написання посту) його відправляють на навчання", — пише Ольга.

Наразі жінка повідомляє, що її чоловіку хочуть інкримінувати незаконний перетин кордону. Проте, за її словами, подорож відбувалась у рамках закону. Адже Дмитро має тимчасове посвідчення, у якому його визнано не придатними.

Пост дружини з документами

"Я не впевнена у компетентності ВЛК Хустського ТЦК та СП. Цих документів у нас з собою на руках не було", — пише дружина.

Нагадаємо, що наразі українцям можуть вручити чотири види повісток, які мають надаватися послідовно. Одним з етапів мобілізації є перевірка ВЛК, під час якої медики визначають ступінь придатності людини до військової служби.

Є ряд захворювань, за яких людина не може нести службу. До них відносять деякі інфекційні хвороби, онкологію, інвалідність тощо. У разі непогодження з висновком комісії, особа може оскаржити рішення у Центральній ВЛК або у суді. Повністю позбутися статусу військовозобов’язаного можуть лише кілька категорій українських чоловіків.

Раніше "Телеграф" писав, що у ТЦК відповіли, чи законно вручати повістки у громадському транспорті.