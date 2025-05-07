Акцент на безопасности: сколько пляжей откроют в Одессе в этом году

За безопасностью каждого открытого пляжа тщательно следят

В Одессе готовятся к открытию летнего оздоровительного сезона. В городе хотят открыть в два раза больше пляжей, чем в прошлом году.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер в эфире национального телемарафона. По его словам, сейчас и бизнес и коммунальщики и местная власть делают все для открытия сезона.

"Это проверка на безопасность — должны быть укрытия, должны быть подготовлены такие места, чтобы люди были в безопасности. Вы знаете, что Одессе стоит со стороны моря на передовой в этом плане и все, что летит, летит через наш регион. Поэтому безопасность это очень важно. Но мы не можем не дать людям возможность оздоровиться", — говорит Кипер.

Он подчеркнул, что во время войны многие люди находятся в стрессе, а море и пляж — это одни из тех моментов, когда они могут получить позитивные эмоции, побывать на солнце и оздоровиться.

"В тому году пляжей было открыто около 20. Я бы хотел, чтобы их было как можно больше, ведь люди все равно идут к морю. И когда пляж протестирован и проинспектирован, мы тогда понимаем, что люди в безопасности", — подчеркнул глава ОВА.

В этом году, по его словам, будет не 20, как прошлом, а уже 40 пляжей. Когда все они будут отвечать по нормам, тогда с военным командованием подписывается указ об их открытии.

Напомним, мы писали, что в декабре 2024 года произошла экологическая катастрофа — с разливом более 4300 тонн нефтепродуктов в Керченском проливе в результате аварии российских танкеров. Это привело к загрязнению значительной части акватории Черного моря. "Телеграф" выяснил, что ждет одесские пляжи в 2025 году.