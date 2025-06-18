В Одесі зацвіла лаванда: де можна безплатно подивитися на квіти (фото)

Люди не можуть пройти повз цю красу

В Одесі зацвіла лаванда — і тепер, щоб зробити атмосферні фото серед фіолетових квітів, не потрібно їхати за місто. Невеличку, але дуже фотогенічну ділянку лаванди висадили в Дендропарку Перемоги, що на проспекті Шевченка.

Одесити вже діляться знімками у соцмережах на фоні пахучої краси. Фото з парку опублікував один з місцевих телеграм-каналів.

Лавандову клумбу розмістили неподалік головної алеї. Місце одразу привернуло увагу перехожих — люди зупиняються, аби роздивитися ніжні квіти, вдихнути їх аромат і, звісно, зробити кілька кадрів для пам’яті чи соцмереж.

Лаванда у Дендропарку Перемоги

Люди залюбки фотографуються біля галявини

На фото видно, як навколо лаванди літають метелики й сідають на квіти — завдяки цьому кадри виглядають ще більш казково.

Біля квітів можна побачити десятки метеликів

До речі, вхід до Дендропарку вільний, тож це гарна нагода прогулятися, зробити літні знімки й просто насолодитися атмосферою серед природи — прямо в місті.

Де знаходиться Дендропарк

Адреса: проспект Тараса Шевченка, 12А (або 14) — між площею 10‑го Квітня й Палацом спорту, в районі Аркадії.

До парку легко дістатися: кілька трамвайних маршрутів курсують від центру Одеси, залізничного та автовокзалів прямо до входу біля площі 10‑го Квітня і з боку вул. Говорова.

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