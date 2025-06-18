В Одессе зацвела лаванда: где можно бесплатно посмотреть на цветы (фото)

Люди не могут пройти мимо этой красоты

В Одессе зацвела лаванда, и теперь, чтобы сделать атмосферные фото среди фиолетовых цветов, не нужно ехать за город. Небольшой, но очень фотогеничный участок лаванды высадили в Дендропарке Победы на проспекте Шевченко.

Одесситы уже делятся снимками в соцсетях на фоне ароматной красоты. Фото из парка опубликовал один из местных телеграм-каналов.

Лавандовую клумбу разместили недалеко от главной аллеи. Место сразу привлекло внимание прохожих — люди останавливаются, чтобы рассмотреть нежные цветы, вдохнуть их аромат и, конечно, сделать несколько кадров для памяти или соцсетей.

Лаванда в Дендропарке Победы

Люди охотно фотографируются возле поляны

На фото видно, как вокруг лаванды летают бабочки и садятся на цветы – благодаря этому кадры выглядят еще более сказочно.

У цветов можно увидеть десятки бабочек

Кстати, вход в Дендропарк свободный, поэтому это хорошая возможность прогуляться, сделать летние снимки и просто насладиться атмосферой среди природы — прямо в городе.

Где находится Дендропарк

Адрес: проспект Тараса Шевченко, 12А (или 14) — между площадью 10-го Апреля и Дворцом спорта, в районе Аркадии.

До парка легко добраться: несколько трамвайных маршрутов курсируют от центра Одессы, железнодорожного и автовокзалов прямо к входу возле площади 10 апреля и со стороны ул. Говорова.

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