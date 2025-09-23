В Одесі комунальники розмішили мережу креативним ремонтом мосту (відео)

Такий спосіб використання будівельної техніки викликає питання щодо дотримання правил охорони праці.

В Одесі місцеві комунальні служби здивували містян незвичайним підходом до виконання ремонтних робіт. На одному з міських мостів екскаватор використовують не за призначенням — як імпровізований підйомник для робітників.

Відповідні відео поширились у телеграм-каналах Одеси. На кадрах, які швидко поширилися в соціальних мережах, чітко видно жовто-помаранчевий екскаватор, встановлений прямо на проїжджій частині мосту.

"Лайфхаки одеських комунальників на пересипському мосту", — йдеться у повідомленні.

Найцікавіше — у ковші машини стоять люди в яскравих робочих жилетах, які виконують якісь роботи з верхньою частиною мостової конструкції.

Робітники в ковші екскаватора тягнуться до елементів мосту, ймовірно проводячи ремонт або обслуговування верхніх конструкцій.

Такий спосіб використання будівельної техніки викликає питання щодо дотримання правил охорони праці. Зазвичай для подібних високотних робіт використовуються спеціальні автовишки або підйомники, а не ковш екскаватора з людьми всередині.

Раніше "Телеграф" розповідав, які фрази говорять маніяки і власники котів.