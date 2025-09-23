В Одессе коммунальщики размешали сеть креативным ремонтом моста (видео)

Такой способ использования строительной техники вызывает вопросы соблюдения правил охраны труда

В Одессе местные коммунальные службы удивили горожан необычным подходом к выполнению ремонтных работ. На одном из городских мостов экскаватор используют не по назначению как импровизированный подъемник для рабочих.

Видео распространились в телеграм-каналах Одессы. На быстро распространившихся в социальных сетях кадрах отчетливо виден желто-оранжевый экскаватор, установленный прямо на проезжей части моста.

"Лайфхаки одесских коммунальщиков на пересыпском мосту", — говорится в сообщении.

Самое интересное – в ковши машины стоят люди в ярких рабочих жилетах, выполняющих какие-то работы с верхней частью мостовой конструкции.

Рабочие в ковше экскаватора тянутся к элементам моста, вероятно производя ремонт или обслуживание верхних конструкций.

Такой способ использования строительной техники вызывает вопросы соблюдения правил охраны труда. Обычно для подобных высокотных работ используются специальные автовышки или подъемники, а не ковш экскаватора с людьми внутри.

