Стихія повернулася. На Одесу чекає погодна небезпека: що прогнозують синоптики

Через сильні зливи школярів Одеси можуть перевести на "дистанційку"

В Одесі найближчими днями (7-9 жовтня) знову очікуються значні дощі. Є ризик підтоплень та затоплень, як це було наприкінці вересня.

Що треба знати:

В Одесі 7-9 жовтня очікуються значні дощі з ризиком підтоплень та затоплень

В області запроваджено підвищений режим готовності через небезпечні метеорологічні явища

Навчання у закладах освіти 7 жовтня можуть перевести на дистанційний формат

Як повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, на Одещині запроваджено підвищений режим готовності через небезпечні метеорологічні явища. За прогнозом Гідрометцентру, 7-9 жовтня в області очікуються значні дощі (І рівень небезпечності "жовтий").

Що це означає:

За класифікацією Українського гідрометцентру, жовтий рівень небезпечності — це потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища погодні умови. Жителям рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Кореспондентка "Телеграфа" в Одесі повідомляє, що дощ в обласному центрі вже йде. Навчання у закладах освіти 7 жовтня можуть перевести на дистанційний формат.

Прогноз погоди в Одесі на 7-9 жовтня

Український Гідрометцентр на найближчі дні прогнозує в Одесі значні дощі. Вони припиняться лише 10 жовтня.

Прогноз погоди на 7 жовтня

Прогноз погоди на 8 жовтня

Прогноз погоди на 9 жовтня

За розрахунками метеосайта Ventusky, дощ в обласному центрі посилиться ближче до 12 години 7 жовтня. 8-9 на Одещині, за прогнозами ресурсу, також дощитиме, але з меншою інтенсивністю.

Карта опадів, 12 година 7 жовтня

Яким зонам загрожує підтоплення чи затоплення

На початку жовтня місцева влада визначила зони найбільшого ризику підтоплень в обласному центрі. До списку увійшли понад три десятки локацій, як окремі вулиці, так і цілі мікрорайони. На сайті міськради опублікували карту зон, яким може загрожувати "велика вода".

Зони ризику підтоплення та затоплення в Одесі

Як розповідав "Телеграф", напередодні нищівних злив в Одесі помітили небезпечне природне явище. Одесити, які відпочивали на пляжі, зафіксували смерч чи торнадо.