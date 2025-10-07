Стихия вернулась. Одессу ждет погодная опасность: что прогнозируют синоптики
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Из-за сильных ливней школьников Одессы могут перевести на "дистанционку"
В Одессе в ближайшие дни (7-9 октября) снова ожидаются значительные дожди. Есть риск подтоплений и затоплений, как это было в конце сентября.
Что нужно знать:
- В Одессе 7-9 октября ожидаются значительные дожди с риском подтоплений и затоплений
- В области введен повышенный режим готовности из-за опасных метеорологических явлений
- Обучение в учебных заведениях 7 октября могут перевести на дистанционный формат
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в Одесской области введен повышенный режим готовности из-за опасных метеорологических явлений. По прогнозу Гидрометцентра, 7-9 октября в области ожидаются значительные дожди (и уровень опасности "желтый").
Что это значит:
По классификации Украинского гидрометцентра, желтый уровень опасности – это потенциально опасные для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды погодные условия. Жителям рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем усложнении погодных условий.
Корреспондентка "Телеграфа" в Одессе сообщает, что дождь в областном центре уже идет. Обучение в учебных заведениях 7 октября может быть переведено на дистанционный формат.
Прогноз погоды в Одессе на 7-9 октября
Украинский гидрометцентр на ближайшие дни прогнозирует в Одессе значительные дожди. Они прекратятся только 10 октября.
По расчетам метеосайта Ventusky, дождь в областном центре усилится ближе к 12 часам 7 октября. 8-9 в Одесской области, по прогнозам ресурса, также будут идти дожди, но с меньшей интенсивностью.
Каким зонам грозит подтопление или затопление
В начале октября местные власти определили зоны наибольшего риска подтоплений в областном центре. В список вошли более трех десятков локаций, как отдельные улицы, так и целые микрорайоны. На сайте горсовета опубликовали карту зон, которым может угрожать "большая вода".
Как рассказывал "Телеграф", накануне сокрушительных ливней в Одессе заметили опасное природное явление. Одесситы, отдыхавшие на пляже, зафиксировали смерч или торнадо.