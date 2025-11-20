Мало світла і багато брудних речей? Як встигнути все випрати за півгодини

Цикл прання може тривати 15-30 хвилин

Ситуація з електроенергією в Україні залишається складною і часті відключення світла створюють труднощі у виконанні домашніх справ. Якщо потрібно швидко випрати речі, то скористайтеся режимом швидкого прання.

Такий режим є у більшості сучасних пральних машин. Цикл прання займає від 15 до 30 хвилин і при цьому заощаджує електроенергію за рахунок короткого часу роботи та нижчої температури води.

Як випрати речі за 30 хвилин

Режим швидкого прання призначений не для глибокого очищення, а для швидкого освіження білизни, яка не має забруднень.

Сильно забруднена білизна, делікатні тканини або речі з важкими забрудненнями краще прати на стандартних циклах, щоб не пошкодити одяг та досягти якіснішого результату.

"Телеграф" писав раніше, як прати при відключеннях. Вам знадобляться лише пластикова пляшка та пакет.