Мало світла і багато брудних речей? Як встигнути все випрати за півгодини

Катерина Любимова
Прання речей Новина оновлена 20 листопада 2025, 14:47
Цикл прання може тривати 15-30 хвилин

Ситуація з електроенергією в Україні залишається складною і часті відключення світла створюють труднощі у виконанні домашніх справ. Якщо потрібно швидко випрати речі, то скористайтеся режимом швидкого прання.

Такий режим є у більшості сучасних пральних машин. Цикл прання займає від 15 до 30 хвилин і при цьому заощаджує електроенергію за рахунок короткого часу роботи та нижчої температури води.

Як випрати речі за 30 хвилин
Режим швидкого прання призначений не для глибокого очищення, а для швидкого освіження білизни, яка не має забруднень.

Сильно забруднена білизна, делікатні тканини або речі з важкими забрудненнями краще прати на стандартних циклах, щоб не пошкодити одяг та досягти якіснішого результату.

"Телеграф" писав раніше, як прати при відключеннях. Вам знадобляться лише пластикова пляшка та пакет.

