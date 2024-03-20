Селфі з Сунаком і цитати Бандери. Як змінився за п’ять років у Раді нардеп-весільний фотограф

Поки Рада зачинена для преси, стежимо за депутатами крізь відкриті реєстри

"Телеграф" продовжує серію матеріалів #ЯкийТиНардеп про ефективність народних обранців, які просиділи у парламенті майже п’ять років. Дізнаємося, хто скільки законопроєктів подав, чи прогулював засідання та яким є стан їх фінансових справ.

Колишній весільний фотограф із Запоріжжя Сергій Штепа потрапив до Ради на хвилі шаленого успіху "Слуги народу" на минулих виборах. З 2019 року його образ змінився. У соцмережах Штепа виставляє фото у білому комірці із зали Ради та селфі з Ріші Сунаком. А у дописах про зустрічі запорізькими ВПО цитує Степана Бандеру.

До 2019 Сергію Штепі доводилося залазити у воду по коліно для гарного кадру. Зараз він робить селфі з британським прем’єром у теплій сесійній залі.

"Після виступу Ріші Сунака в парламенті мав з ним small talk. Подякував за всю підтримку, а особливо – за long range missiles. Він посміхнувся і відповів: "More is coming", — писав Штепа 12 січня 2024 року, вживаючи модні англійські слова.

Коротке досьє

Виступ Сергія Штепи у Раді

Сергій Штепа переміг як мажоритарник на окрузі № 77 у Запоріжжі, випередивши держзрадника В'ячеслава Богуслаєва.

Зараз заступник голови Комітету з питань цифрової трансформації. Член групи з міжпарламентських зв’язків з Британією.

Ефективність

Показові голосування:

містобудівна реформа — "за",

заборона УПЦ МП — "за",

легалізація канабісу — "за",

урядовий мобілізаційний законопроєкт — "за".

Сергій Штепа у Верховній Раді

Активність на окрузі — відкрив у Запоріжжі приймальню громадян. Про зустрічі нардеп регулярно звітував у Faceboook. На початку повномасштабного вторгнення Росії місто перетворилося на "гарячу точку", а приймальня — на штаб роздачі гуманітарки. Звідки її також переправляли до Гуляйполя та Пологів.

Чи збіднів/збагатів

У першій декларації за 2019 рік у Штепа задекларував чималий арсенал з фотоапаратів та лінз на 250 тис. грн. Після переходу в парламент позбувся техніки. На старті депутатської кар’єри у 2019 році його дохід за рік склав 707 тис. грн (28,4 тис. дол.). Заощадження — 480 тис. грн, 56 тис. дол., 3 тисячі євро.

Після майже п’яти років, проведених у Верховній Раді, нардеп став заробляти менше — 507 тисяч гривень за рік. Принаймні так свідчить остання подана ним декларація за 2022 рік. Заощадження теж "схудли": 309 тис. грн, 47 тис. дол., 7500 тис. євро.

Дохід нардепа навіть зменшився

Нагадаємо, у попередній статті з циклу #ЯкийТиНардеп "Телеграф" писав, чим запам’ятався депутат Євгеній Брагар за п’ять років у Верховній Раді. А ось тут читайте про ефективність Юрія Корявченкова (відомого раніше під сценічним ім’ям Юзік).