384 тисячі на малюка. Депутат пояснив, чи потягне цю ідею бюджет

У Раді зареєстрували законопроєкт, який збільшує допомогу в дев’ять разів

Днями на сайті Верховної Ради з'явився законопроєкт 11072, який пропонує підняття виплат на малюка в дев’ять разів. В документі орієнтовної суми витрат з бюджету немає, але один зі співініціаторів проєкту, Сергій Кузьміних від "Слуги народу" пояснив у коментарі "Телеграфу", чи потягне скарбниця витрати, якщо документ ухвалять.

За словами Кузьміних, з нинішніми показниками народжуваності відчутно навантаження на бюджет не зміниться. Навіть попри те, що сума виплат має зрости. Причина — жахлива демографічна ситуація, адже у 2020 році в Україні зареєстрували близько 118 тисяч перших пологів (народження першої дитини), у 2023 році – 13 тисяч 368 перших пологів.

"Тобто сума виплати збільшується, але візьміть 118 тисяч і 13 тисяч (первістків, на яких хочуть виділити 384 тис. грн. — ред.) різницю за два роки. За цей період впала народжуваність", — пояснює Кузьміних.

Джерело: пояснювальна записка

У розмові з "Телеграфом" нардеп запевнив, що ініціатори консультувалися з Міністерством економіки, Міністерством соцполітики та Міністерством охорони здоров'я. Водночас зізнався — детальних розрахунків/прогнозів навантаження на бюджет все ж не проводили.

"Чесно, я її не рахував, але, я думаю, вона (сума, — Ред.) точно не буде більша, ніж сума виплати 2021 року. Я думаю, сума залишитися така сама. Розумієте, на 90% впала народжуваність", — каже Кузьміних.

Зазначимо, що проєкт передбачає виплату 384,5 тисячі гривень на першу дитину, 100 прожиткових мінімумів (256,3 тис. грн) на другу, 50 прожиткових мінімумів (128,2 тис. грн) на третю. Спочатку батьки отримують 20 прожиткових мінімумів (зараз це 51,3 тисячі гривень), решта виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами. Якщо законопроєкт приймуть, то він почне діяти з 1 січня 2025 року.

Більше деталей про те, що саме передбачено в новому проєкті про підняття виплат на дітей, читайте у статті "Телеграфу": "За народження дитини хочуть платити 384 тисячі гривень: коли та як це буде".

Раніше "Телеграф" писав про те, які домогосподарства отримають до 30 тисяч гривень.