Селфи с Сунаком и цитаты Бандеры. Как изменился за пять лет в Раде нардеп-свадебный фотограф

Пока Рада закрыта для прессы, следим за депутатами через открытые реестры

"Телеграф" продолжает серию материалов #КакойТыНардеп об эффективности народных избранников, которые просидели в парламенте почти пять лет. Узнаем, кто сколько законопроектов подал, прогуливал ли заседание и каково состояние их финансовых дел.

Бывший свадебный фотограф из Запорожья Сергей Штепа попал в Раду на волне безумного успеха "Слуги народа" на прошлых выборах. С 2019 года его образ изменился. В соцсетях Штепа постит фото в белом воротничке из зала Рады и селфи из Риши Сунаком. А в сообщениях о встречах запорожскими ВПЛ цитирует Степана Бандеру.

До 2019 года Сергею Штепе приходилось залезать в воду по колено для хорошего кадра. Сейчас он делает селфи с британским премьером в теплом сессионном зале.

"После выступления Риши Сунака в парламенте имел с ним small talk. Поблагодарил за всю поддержку, а особенно – за long range missiles. Он улыбнулся и ответил: "More is coming", — писал Штепа 12 января 2024 года, употребляя модные английские слова.

Краткое досье

Выступление Сергея Штепы в Раде

Сергей Штепа победил как мажоритарщик в округе №77 в Запорожье, опередив госпредателя Вячеслава Богуслаева.

Сейчас заместитель председателя Комитета по цифровой трансформации. Член группы по межпарламентским связям с Великобританией.

Эффективность

Показательные голосования:

градостроительная реформа — "за",

запрет УПЦ МП — "за",

легализация каннабиса — "за",

правительственный мобилизационный законопроект — "за".

Сергей Штепа в Верховной Раде

Активность в округе — открыл в Запорожье приемную граждан. О встречах нардеп регулярно отчитывался в Faceboook. В начале полномасштабного вторжения России город превратился в "горячую точку", а приемная — в штаб раздачи гуманитарки. Откуда ее также переправляли в Гуляйполе и Пологи.

Или обеднел/обогатил

В первой декларации за 2019 год у Штепа задекларировал немалый арсенал по фотоаппаратам и линзам на 250 тыс. грн. После перехода в парламент лишился техники. На старте депутатской карьеры в 2019 году его доход за год составил 707 тыс. грн. (28,4 тыс. долл.). Сбережения — 480 тыс. грн, 56 тыс. долл., 3 тысячи евро.

После почти пяти лет, проведенных в Верховной Раде, нардеп стал зарабатывать меньше – 507 тысяч гривен в год. По крайней мере, так свидетельствует последняя поданная им декларация за 2022 год. Сбережения тоже "похудели": 309 тыс. грн, 47 тыс. долл., 7500 тыс. грн. евро.

Доход нардепа даже снизился

Напомним, в предыдущей статье из цикла #КакойТыНардеп "Телеграф" писал, чем запомнился депутат Евгений Брагарь за пять лет в Верховной Раде. А вот здесь читайте об эффективности Юрия Корявченкова (известного ранее под сценическим именем Юзик).