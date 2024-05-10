Стало відомо, коли Залужний поїде в Лондон в якості посла

Наразі тривають формальні процедури

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розпочне роботу послом у Великій Британії вже наприкінці травня.

Про це "Телеграфу" повідомили джерела в оточенні дипломата.

"Зараз Залужний та його родина оформлюють візи. Вони поїдуть до Британії наприкінці місяця", — сказав співрозмовник видання.

Зазначимо, що у Міністерстві закордонних справ на багаточисленні запити "Телеграфу" коментувати старт роботи нового посла у Великій Британії відмовились.

Офіційно послом у Британії Залужний став 9 травня після відповідного указу президента Володимира Зеленського. Перед цим його було звільнено з військової служби за станом здоров’я.

Нагадаємо, що 8 лютого президент звільнив Залужного та призначив на його місце Олександра Сирського. А 7 березня Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ на посаду посла України у Великій Британії.

Наприкінці квітня з’явилася інформація, що Лондон видав агреман (попередня згода уряду однієї держави на прийняття певної особи як глави дипломатичного представництва іншої. — Ред.) на призначення Залужного послом. А 8 травня рішенням Київради Валерій Залужний отримав звання Почесного громадянина Києва. При цьому депутати від "Слуги народу" не голосували за це рішення.