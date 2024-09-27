"Хіба погано буде?" Трамп зробив заяву перед зустріччю із Зеленським (відео)

Розмова між політиками обіцяє бути змістовною

У п’ятницю, 27 вересня, у хмарочосі Trump Tower у Нью-Йорку має відбутися зустріч кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Американський політик заявив, що він говоритиме з Зеленським про необхідність встановлення миру.

Цікаво, що раніше команда республіканця заявляла, що така зустріч не запланована. Проте в останній момент Трамп змінив своє рішення.

На запитання, чи вважає він, що Україна має віддати Росії захоплені території, щоби закінчити війну, республіканець відповів: "Побачимо, що буде".

Трамп також заявив, що президенту Зеленському він говоритиме про необхідність домогтися миру та припинити війну.

"Давайте досягнемо миру! Нам потрібен мир! Нам потрібно зупинити смерті та руйнування. Ви так не думаєте? Хіба погано буде, га?", — сказав журналістам кандидата в президенти США від Республіканської партії.

Раніше Трамп уже неодноразово говорив про те, що він зможе домовитися з главою Росії Володимиром Путіним та президентом Зеленським. На його думку, він зможе зробити це "швидко", але подробиць свого "плану" політик не розкрив.

Висловлювання Трампа про мир з РФ викликало дискусію у соцмережі та українці, як це часто буває, розділилися на два табори.

Одні підтримують Трампа і вірять у те, що він справді зможе закінчити війну в нашій країні. Інші ж називають його "брехуном" і вважають, що мирне вирішення конфлікту з РФ просто неможливе:

Варто зазначити, що плани Трампа щодо зустрічі із Зеленським змінювалися кілька разів. Перед візитом глави України до США Трамп заявив, що не виключає їхньої зустрічі. Коли Зеленський уже був у Штатах, команда кандидата у президенти заявила, що така зустріч не запланована. Наразі, схоже, Трамп знову змінив своє рішення. Зеленський хоче подати Трампу План перемоги України.

Журналіст видання Time Саймон Шустер з посиланням на двох чиновників, близьких до Зеленського, написав, що спочатку команди Зеленського і Трампа нібито обговорювали ідею зустрічі в маєтку республіканця в Мар-а-Лаго. Однак потім представники України, мабуть, попросили американського політика зустрітися на "нейтральній території", щоб це не могло бути розцінено як підтримку висування Трампу у президенти.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що речник Палати представників Конгресу США Майк Джонсон показово скасував заплановану раніше зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Він заявив, що "дуже зайнятий".