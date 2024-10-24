Сім країн НАТО проти вступу України: ЗМІ навели список, там є несподіванки

Є країни, спротив яких вступу України дуже важко пояснити логічно

Сім країн-членів Північноатлантичного Альянсу налаштовані категорично проти вступу України. Ця позиція об'єднує як відверто проросійські країни Альянсу, так і країни, які вважаються найбільшими "партнерами" України, але підпали від владу власного боягузства.

Про це пише видання Politico. Зазначається, що головними противниками вступу України в Альянс все ще залишаються США та Німеччина, які дуже бояться примарної "ескалації" та не менш примарної "війни з Росією".

"Угорщина та Словаччина також чинять опір, але вони виходять з іншої точки зору. Їхні нинішні популістські лідери дотримуються загалом прокремлівської лінії, а прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує кошти ЄС на озброєння України та не бере участі у програмі НАТО щодо надсилання летальної допомоги Києву", – нагадує видання, додаючи, що "план перемоги України" відверто налякав Орбана, а проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо навіть обіцяв блокувати усі кроки з прийняття України в Альянс.

Проте окрім "зрадників" та "проросійського крила" є країни, спротив яких вступу України дуже важко пояснити логічно. За даними джерел видання, це Бельгія, Словенія та Іспанія, які за кулісами не менш активно протидіють Україні, аніж ті, хто на виду.

"Такі країни, як Бельгія, Словенія чи Іспанія, ховаються за США та Німеччиною. Вони не хочуть", – сказав один із представників НАТО виданню, додавши, що ці країни вдають з себе прихильників України, але насправді задоволені тим, що їхня роль у спротиві вступу України досі майже нікому не відома. Інший чиновник додав, що ці країни можуть вийти з тіні та почати активну кампанію спротиву, якщо Київ справді реально наблизиться до вступу в Альянс.

Зазначимо, що міністри оборони країн "Групи семи" (G7) заявили, що підтримують шлях України до членства в НАТО, як елемента повної євроатлантичної інтеграції. Шлях Києва до Альянсу вчергове назвали "незворотним".

Президент Парламентської асамблеї Альянсу конгресмен Джеррі Конноллі вважає, що про відкриття шляху України до НАТО варто говорити після відновлення українського суверенітету над її територіями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, коли Україна може стати членом НАТО. Він також нагадав про позицію США, озвучену на саміті НАТО у Вашингтоні: місце України та майбутнє України – в Альянсі.