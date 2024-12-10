Росія може штампувати "Орєшнік" як ковбасу? Військовий експерт дав чітку відповідь

Він навів аргументи

Експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Іван Киричевський прокоментував інформацію ЗМІ, що Росія нібито може виробляти по 25 ракет "Орєшнік" на місяць. За його словами, це не має нічого спільного з реальністю.

Видання Military Watch Magazin, яке повідомило про нібито здатність РФ виробляти по 25 ракет "Орєшнік" на місяць, викривлено подало дані української розвідки, в яких йшлося, що РФ максимально може робити 25 "Орєшників" на рік, а не на місяць. Про це Киричевський розповів "Труха Україна".

Проте навіть для з виробленням такої кількості у РФ можуть виникнути складнощі. Розвідка базує свої висновки на темпах, якими росіяни виготовляють міжконтинентальні балістичні ракети. Проте є певні нюанси.

"Наші розвідники не прописали нюанс … росіянам доведеться робити вибір — або "Орєшнік", або міжконтинентальні балістичні ракети, які є у них основою ядерної тріади. Виходить, що на даному етапі росіянам для створення запасу "Орєшніка" доведеться відмовлятися від створення запасу носіїв ядерної зброї", — пояснив експерт, додавши, що те, що РФ може "штампувати" "Орєшнік" "як ковбасу" — брехня.

Нагадаємо, видання Military Watch Magazin, посилаючись на джерела в українській розвідці заявило, що Росія може робити 300 "Орєшників" на рік — по 25 на місяць. Проте це видання має сумнівну репутацію — раніше аналітик VoxCheck Віктор Шолудько пояснював, що журнал видає себе за поважне військове видання, а насправді часто дублює повідомлення міноборони РФ чи російських державних медіа.

Як розповідав "Телеграф", голова правління Українського кризового медіацентру та колишній посол США Валерій Чалий попередив, що цього тижня існує висока ймовірність російської атаки на захід України. Йдеться про стратегічні носії на кшталт "Орєшніка".