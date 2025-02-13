"Світ Трампа та Путіна": США більше не цікавляться безпекою України та Європи, пише The Telegraph

Трамп ясно дав зрозуміти, що США не зацікавлені в гарантуванні української та європейської безпеки

Президент США Дональд Трамп, схоже, більше не зацікавлений в тому, щоб гарантувати безпеку європейських країн та України. Трамп порушив головний принцип, якого дотримувалася адміністрація США з моменту вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року – "Нічого про Україну без України".

Про це пише The Telegraph. Видання зазначає, що своїм дзвінком Путіну 12 лютого Трамп завдав великої шкоди, оскільки якщо його слова про те, що команди президента США та російського правителя "негайно розпочали переговори" є правдою, то це велика перемога саме путінського світогляду.

"Російський президент завжди вважав, що тільки ті країни, які вирішують долю інших, можуть бути по-справжньому суверенними. Він завжди був налаштований на те, що Росія буде однією з великих держав – поряд зі Сполученими Штатами та Китаєм – здатних поділити між собою решту світу. Саме тому він завжди хотів говорити про долю України з Вашингтоном, а не з Києвом. Все інше було б приниженням. Проте перемога для путінського его – це не те саме, що перемога у війні. Принаймні, вона не повинна бути такою", – сказано у матеріалі.

Щобільше, новий міністр оборони США, колишній телеведучий Піг Хегсет завдав європейській системі безпеки не менш руйнівного удару під час 25-го засідання формату "Рамштайн" 12 лютого. Він окреслив позицію трампістської адміністрації з питання України: окуповані території залишаються за Росією, Україна не стане членом НАТО та не отримає вагомих гарантій безпеки, США не надсилатимуть військ для миротворчої місії. Хоча Хегсет при цьому закликав надати Україні гарантії безпеки, які захистять Україну від нового нападу РФ, США нічого не здатні зробити з тим, що їхня політика винагородить путінський режим "вкраденою землею".

"Якщо ця обіцянка буде виконана, якщо Україна втримає Київ, Харків, Одесу, Херсон і Дніпро, якщо вона залишиться вільною і стане процвітаючою, тоді можна буде сказати, що український народ переміг. Так, жахливою ціною і з недосконалим миром – але, з усім тим, він переможе, і у нього буде майбутнє", – зазначає видання.

Проте є важливий момент. Трамп ясно дав зрозуміти, що США не зацікавлені в гарантуванні української та європейської безпеки. Тому мир буде залежати від Європи та від Великої Британії. Європа повинна почати політику масштабних інвестицій у Збройні сили та оборонну промисловість, щоб стримати майбутню агресію Росії не тільки проти України, але й НАТО. І тут на їхньому боці грає те, що Україна має найбільш загартовану та досвідчену армію Європи. Якщо Британія та європейські країни дотримають слово, оборона НАТО на східному напрямку буде могутньою та монолітною. В іншому випадку на Європу чекає похмуре майбутнє.

"Путін повернеться в Україну через кілька років і захопить Харків та Київ. Потім він вторгнеться в країну НАТО, будучи впевненим, що альянс не виправдає своєї риторики про колективну оборону", – резюмувало видання.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, новий міністр оборони США Піт Хегсет не вважає реалістичним сценарієм вступ України до НАТО та вихід на кордони до 24 лютого 2022 року.

Зазначимо, що 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, а до цього він провів аналогічну розмову з Володимиром Путіним. У Білому Домі зазначили, що контакти Трампа з Путіним і Зеленським були "дуже позитивними" і що президент Росії, як і президент України, хоче миру. При цьому Трамп зробив низку неприйнятних заяв щодо України, зокрема сказав, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року, а також заявив, що членом НАТО вона не стане.

У відповідь на заяви американського президента міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу висунули Трампу спільну вимогу надати Україні дієві гарантії безпеки, а також забезпечити місце для Києва та Європи за переговорним столом.