Несподіваний поворот: Путін відмовився від ядерного удару по Україні та заговорив про мир

РФ нібито не піддалася на провокації — і вирішила "довести до кінця" війну без ядерки

Російський президент Володимир Путін, який регулярно брязкає ядерною зброєю, раптом зробив несподівану заяву, що РФ нібито може обійтися без її застосування. Тобто завершити повномасштабну війну в Україні без ЯЗ.

Такі слова пролунали від Путіна у розмові з журналістом ВДТРК Павлом Зарубіним. Він заявив, що нібито Росію хотіли спровокувати застосування ядерної зброї, але "потрібності для застосування не було".

"У нас достатньо сил, засобів, щоб довести розпочате у 2022 році (тобто повномасштабну війну в Україні, — Ред.) до логічного завершення з потрібним для Росії результатом", — видав Путін.

При цьому глава Кремля висловився і про перемир’я з Україною. Він заявляє, що воно неминуче і це "тільки питання часу".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії. Він підписав засади держполітики ядерного стримування.

Пізніше британська газета The Times написала, чому Путін ще не застосував ЯЗ. Головними стримуючими чинниками є дипломатичний тиск з боку Пекіна та загроза "катастрофічних наслідків" США та НАТО.

У грудні минулого року Путін передумав застосовувати ядерну зброю. Він заявив, що поява ракетної системи "Орєшнік" на озброєнні у ЗС РФ знижує до мінімуму необхідність застосування ядерної зброї. Він також сказав, що в Росії проходять випробування кількох подібних до "Орєшніка" систем, які "не мають аналогів у світі".