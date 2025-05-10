Макрон, Мерц, Туск и Стармер едут в Киев: 10 мая уже будут в столице

Макрон демонстративно опубликовал фото четырех лидеров – себя, Мерца, Туска и Стармера

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц едут в Киев с визитом. Там они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, точная цель визита четырех лидеров неизвестна.

О визите написал сам Макрон в своем Instagram. Он опубликовал фото четырех лидеров – себя, Мерца, Туска и Стармера, намекнув, что они уже в пути и скоро будут в украинской столице.

"На нашем пути в Киев. Ради Украины, ради Европы", – написал он под фото на четырех языках.

При этом издание Bild предполагает, что Макрон, Стармер, Туск, Мерц и Зеленский 10 мая в Киеве выдвинут России ультимативное требование согласиться на предложенное США и Украиной 30-дневное перемирие. Соединенные Штаты будут наблюдать за реакцией России и готовиться нанести санкционный удар в случае, если Кремль откажется от требования прекратить огонь на 30 дней.

Макрон уже заявил 9 мая, что в случае вооруженной атаки России на Польшу Франция способна оперативно перебросить свои войска на польскую территорию. В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском после подписания нового договора о дружбе и сотрудничестве между странами он заверил, что Франция может это сделать, и что России следует подумать перед тем, как пытаться угрожать странам НАТО.

До этого стало известно, что представители администрации президента США Дональда Трампа в частных разговорах с европейскими чиновниками выражали готовность предоставить необходимые военному контингенту европейских стран в Украине гарантии поддержки и безопасности. Предоставление этих гарантий почти полностью позволит после завершения горячей фазы войны в Украине разместить там сильный европейский контингент из состава армий стран-участниц "коалиции желающих". А также благодаря Стармеру и Макрону мнение Трампа относительно Украины и Путина кардинально изменилось: американский президент начал понимать, что Путин пытается его обмануть, а Украина действительно хочет мира, но не любой ценой.