Все тільки на старті: ексміністр пояснив, чи варто чекати прогресу в переговорах з Росією

На думку ексміністра, зараз єдиним мірилом балансу переговорних позицій є ситуація на полі бою

Зараз не варто чекати на просування на мирних переговорах з Росією, оскільки обидві сторони — і Київ, і Москва — перебувають на стадії "переговорних позицій". Вони тільки обмінялися своїми вимогами, чекати швидкого прогресу не доводиться.

Про це сказав колишній міністр закордонних справ, експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю програмі "Орестократія" на OBOZ.UA. На думку Пристайка, обидві позиції обох сторін завищені.

"Запросна позиція України, яка не так вже звучить, це кордон 1991 року, відновлення справедливості, виплати репарацій, повернення дітей, повернення всього, суд в Гаазі, Путін на лаві підсудних. Оце все максимум, який ми хотіли… Агресор висуває зовсім зворотне — відмову від всього цього, плюс вони ще докидають там такі речі, як знищення всієї зброї, яка була передана Україні. "Денацифікація", щоб вони там під цим не розуміли. Демобілізація збройних сил України, зменшення їх до стану, коли наступний раз вони прийдуть, та просто, як по парку, пройдуть по нашій території й ніхто з наших партнерів не встигне айкнути, якщо в нас з вами не буде збройних сил", – нагадав ексміністр.

За його словами, від оголошення цих позицій залежить оцінка балансу. Проте зараз єдиним мірилом цього балансу є ситуація на полі бою. Залежно від того, хто буде перемагати там, туди й буде зсуватися "стрілка" балансу.

"Коли я чую, що, ну, окей, далі ми дамо дипломатам договоритися, я думаю, Боже, слава Богу, що я вже більше не дипломат два роки. Тому що насправді дипломат може домовитися виходять тільки з того, що йому пропонують його збройні сили на полі бою", – зазначив він.

Як повідомляв "Телеграф", колишній посол України у США Валерій Чалий пояснив, чому Путін не відмовляється від переговорів, але продовжує атакувати Україну. "Переговори" для нього є приводом показати, що Києву зараз не потрібна військова допомога. Користуючись моментом очільник Кремля поспішає забрати як можна більшу частину української території.

Тим часом у "Державній думі" Росії почали висувати нові умови – там розмріялися, що Україна має припинити удари по аеродромах та залізничних мостах, а також погодитися на короткострокове перемир’я на фронті. Лише за таких умов, як заявив заступник голови комітету Держдуми з міжнародних питань Олексій Чепа, може відбутися третій раунд переговорів. А постпред Росії в ООН Василь Небензя взагалі цинічно назвав російський так званий "меморандум" "найкращою пропозицією для Києва". На тлі цього президент США Дональд Трамп вигадав "певний прогрес" у мирних переговорах між Кремлем та Києвом.