Все только на старте: экс-министр объяснил, стоит ли ждать прогресса в переговорах с Россией

По мнению эксминистра, сейчас единственным мерилом баланса переговорных позиций есть ситуация на поле боя

Сейчас не стоит ждать продвижения на мирных переговорах с Россией, поскольку обе стороны — и Киев, и Москва — находятся на стадии "переговорных позиций". Они только обменялись своими требованиями, ждать скорейшего прогресса не приходится.

Об этом сказал бывший министр иностранных дел, экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью программе "Орестократия" на OBOZ.UA. По мнению Пристайко, обе позиции обеих сторон завышены.

"Запросная позиция Украины, которая не так уже звучит, это граница 1991 года, восстановление справедливости, выплаты репараций, возвращение детей, возвращение всего, суд в Гааге, Путин на скамье подсудимых. Вот все максимум, который мы хотели… Агрессор выдвигает совершенно обратное — отказ от всего этого, плюс они еще докидывают там такие вещи, как уничтожение всего оружия, которое было передано Украине. "Денацификация", что бы они там под этим не понимали. Демобилизация вооруженных сил Украины, уменьшение их до состояния, когда в следующий раз они придут, то пройдут просто, как по парку, по нашей территории, и никто из наших партнеров не успеет ахнуть, если у нас с вами не будет вооруженных сил", — напомнил экс-министр.

По его словам, от оглашения этих позиций зависит оценка баланса. Однако сейчас единственным мерилом этого баланса является ситуация на поле боя. В зависимости от того, кто будет побеждать там, туда и будет смещаться "стрелка" баланса.

"Когда я слышу, что, ну, окей, дальше мы дадим дипломатам договориться, я думаю, Боже, слава Богу, что я уже не дипломат более чем два года. Потому что на самом деле дипломат может договориться исходя из того, что ему предлагают его вооруженные силы на поле боя", – отметил он.

Как сообщал "Телеграф", бывший посол Украины в США Валерий Чалый объяснил, почему Путин не отказывается от переговоров, но продолжает атаковать Украину. "Переговоры" для него повод показать, что Киеву сейчас не нужна военная помощь. Пользуясь моментом, глава Кремля спешит забрать как можно большую часть украинской территории.

Между тем, в "Государственной думе" России начали выдвигать новые условия — там размечтались, что Украина должна прекратить удары по аэродромам и железнодорожным мостам, а также согласиться на краткосрочное перемирие на фронте. Только на таких условиях, как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным вопросам Алексей Чепа, может состояться третий раунд переговоров. А постпред России в ООН Василий Небензя вообще цинично назвал российский так называемый "меморандум" России "лучшим предложением для Киева". На фоне этого президент США Дональд Трамп придумал "некоторый прогресс" в мирных переговорах между Кремлем и Киевом.