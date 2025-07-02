Мерц запевняє, що передача ракет Україні. "була і залишається варіантом"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц все ще не виключає передачу крилатих ракет Taurus Збройним силам України. Але це нібито пов'язано із низкою проблем, зокрема із навчанням військових.

Про це Мерц заявив у ефірі німецького телебачення передає n-tv. Канцлер рішуче відкинув погрози російського режиму про те, що постачання Taurus Україні нібито зробить Німеччину "стороною у війні" проти російських окупантів, чим погрожували російські чиновники та російський правитель Володимир Путін.

Мерц зазначив, що передача ракет Україні. "була і залишається варіантом". Проте, якщо вірити його словам, то працювати із ракетами Taurus нібито "дуже складно". Потрібне навчання українських військовослужбовців, а це щонайменше шість місяців. До того ж, роботи із навчання взагалі навіть не починалися, а коли почнуться – наразі невідомо.

Зазначимо, міністр оборони Борис Пісторіус під час нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського заявляв, що Берлін не дасть ЗСУ Taurus, але натомість збільшить військову допомогу більш ніж удвічі. Німеччина, сказав Пісторіус, нібито взагалі не розглядає передачу цих ракет. Можливо, така позиція пов'язана із тим, що Пісторіус – член партії СДПН та креатура ексканцлера Олафа Шольца, якого нещодавно звинуватили у прихильності до Путіна.

Україна, до речі, може доволі швидко опанувати Taurus попри традиційні заяви так званих "експертів" з Заходу, що це, мовляв, неможливо. Так, колишній військовий льотчик розповідав, як можна вирішити проблеми з адаптацією наявних авіаносіїв під ракету. Врешті-решт, якщо Україні набридне чекати, вона може створити власну крилату ракету – в теорії, вона буде не гірше німецьких аналогів.