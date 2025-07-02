Мерц уверяет, что передача ракет Украине "была и остается вариантом"

Канцлер Германии Фридрих Мерц все еще не исключает передачи крылатых ракет Taurus Вооруженным силам Украины. Но это якобы связано с рядом проблем, в том числе с обучением военных.

Об этом Мерц заявил в эфире немецкого телевидения, передает n-tv. Канцлер решительно отверг угрозы российского режима о том, что поставки Taurus Украине якобы сделают Германию "стороной в войне" против российских оккупантов, чем угрожали российские чиновники и российский правитель Владимир Путин.

Мерц отметил, что передача ракет Украине "была и остается вариантом". Однако, если верить его словам, то работать с ракетами Taurus якобы "очень сложно". Нужно обучение украинских военнослужащих, а это не менее шести месяцев. К тому же работы по обучению вообще даже не начинались, а когда начнутся – пока неизвестно.

Отметим, министр обороны Борис Писториус во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского заявлял, что Берлин не даст ВСУ Taurus, но в то же время увеличит военную помощь более чем вдвое. Германия, сказал Писториус, вроде бы вообще не рассматривает передачу этих ракет. Возможно, такая позиция связана с тем, что Писториус – член партии СДПГ и креатура экс-канцлера Олафа Шольца, которого недавно обвинили в приверженности Путину.

Украина, кстати, может довольно быстро овладеть Taurus, несмотря на традиционные заявления так называемых "экспертов" с Запада, что это, мол, невозможно. Так, бывший военный летчик рассказывал, как можно решить проблемы с адаптацией имеющихся авианосителей под ракету. В конце концов, если Украине надоест ждать, она может создать собственную крылатую ракету – в теории она будет не хуже немецких аналогов.