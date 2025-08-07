Вказують лише на одне? Про що свідчать умови "вигідного перемирʼя" від США щодо України

Є думка, що США перетворилися зі стратегічного партнера України на рітейлера її інтересів

Польський портал Onet, у розпорядженні якого нібито опинилася пропозиція адміністрації президента США Дональда Трампа, яку під час зустрічі у Кремлі його спецпосланник Стів Віткофф передав Володимиру Путіну, стверджує, що передбачається укладення не мира, а перемир’я між Росією та Україною.

"Телеграф" розбирався, чи Москва могла отримати саме такі умови та що робити Україні. Помічник Путіна Юрій Ушаков назвав пропозицію Трампа "цілком прийнятною".

Очільник Білого дому начебто запропонував фактичне визнання російських територіальних здобутків та скасування більшості санкцій, накладених на Росію, а у довгостроковій перспективі – повернення до імпорту російського газу та нафти. Водночас пропозиція США не передбачає гарантій нерозширення НАТО та зупинки військової підтримки України Заходом, повідомляє польське видання.

Трамп гендлює українськими інтересами?

"Думаю, ми маємо виходити з того непересічного факту, що за пів року президентства Трампа Сполучені Штати перетворилися зі стратегічного партнера України на країну, керівництво якої активно гендлює українськими інтересами. Об'єктивно ми не могли цього змінити. Наші керівники могли пошукати шляхи до серця Трампа, але наврядчи це мало б успіх", – пояснив "Телеграфу" політичний експерт Євген Магда.

Політичний експерт Євген Магда

На його думку, у Трампа немає моральних застережень з приводу того, що він має завершити російсько-українську війну в тій чи іншій парадигмі. Він повинен для себе сказати, що він її завершив, і різниця між агресором і жертвами агресії його мало цікавить. Експерт додав, що Трамп – це анти-Байден і він діє як противага Байдену.

Попереджувальні постріли перед зустріччю Трампа з Путіним

Магда також прокоментував повідомлення New York Times, про намір американського президента провести особисту зустріч із Володимиром Путіним наступного тижня. Видання посилається на анонімні поінформовані джерела.

"Російська логіка, там де вони намагалися добитися зустрічі з Трампом через переговори в Туреччині, спрацювала, і з великою долею вірогідності ця зустріч відбудеться. Їй будуть передувати попереджувальні постріли вигляді санкцій проти торгівельних партнерів Росії. Російсько-американська торгівля надто маленька і відповідно на неї важко впливати", – вважає експерт.

Що робити Україні

Магда стверджує, що єдиний варіант для України – намагатися розширити переговорний процес у вигляді якоїсь конференції. Бо якщо це буде у вигляді зустрічей Трамп – Путін, Трамп – Зеленський, у нас дуже мало шансів чогось добитися. Київ має роздмухувати страхи Європи з приводу того, що посилення Росії загрожуватиме багатьом європейським країнам.

"Нам треба нагадувати про те, що Крим є українським, тому що російські так звані джерела західних різних інформаційних агентств чомусь говорять про чотири регіони України. Таким чином виходить, що Крим вже російський поза всяким сумнівом", – зазначає він.

Також експерт звернув увагу на те, що, за словами Марко Рубіо (держсекретар США – ред.) йтиметься про територіальні поступки. Щоб ухвалювати подібні рішення українському керівництву потрібен вотум довіри, причому не на виборах, не на референдумі, а який був би висловлений в якійсь адекватний спосіб. На думку політолога, з цим на сьогоднішній момент є суттєві проблеми.

"Я, в принципі, розумію, що ще нічого не вирішено і завищені апетити Путіна можуть зіграти проти нього, але він діятиме так і далі. Тому розраховувати на те, що він раптом стане демократом і гратиме на проукраїнських інтересах не варто", – резюмував Магда.

Російська ІПСО з використанням польських ЗМІ

За словами політолога Тараса Загороднього, ті, хто вірить, що Росія може повернутися на ринки нафти та газу, нагадують дітей. Але якщо поміняти позиції росіян і американців, тоді цей документ виглядає адекватно. На його думку, це елементи російської ІПСО з використанням польських ЗМІ.

Політолог Тарас Загородній

"Щоб Європа почала купувати російську нафту та газ, коли вона вже пообіцяла Трампу, що буде у Трампа купувати? Я так і бачу, як Трамп тільки дотиснув європейців, щоб витіснити росіян, і буде запускати їх туди", – зіронізував він.

7 серпня російський лідер заявив, що не має нічого проти зустрічі з Володимиром Зеленським, якщо для цього будуть створені умови. Одним із можливих місць для такої зустрічі Путін назвав ОАЕ, президента якої Заїда Аль Нахайяна він вважає "другом Росії".