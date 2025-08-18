Трамп не погрожував зупинити допомогу Україні: в ЦПД спростували черговий фейк

Одну з відповідей Трампа на питання репортера неправильно переклали

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським не погрожував припинити надання допомоги Україні в тому випадку, якщо "сьогодні не буде угоди". Його слова вирвали з контексту та неправильно переклали.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України. В Центрі навели коректний переклад відповіді Трампа на запитання репортера у Білому домі.

"Я ніколи не можу цього сказати. Це ще не кінець шляху. Людей вбивають, і ми хочемо це зупинити, тому я б не сказав, що це кінець шляху. Ні, я думаю, що у нас є хороші шанси зробити це", — заявив він.

В ЦПД зазначили, що поширювані у ЗМІ та каналах в Telegram фрагменти із "погрозами Трампа" не відповідають дійсності. Центр закликав українців фільтрувати інформацію, яку вони бачать в мережі.

"Повідомлення із посиланням нібито на слова Президента США, що допомога Україні зупиниться — не відповідає дійсності. Довіряйте лише перевіреним джерелам і не панікуйте", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 18 серпня президент України Володимир Зеленський вже прибув у Вашингтон, та проводить там зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Окрім зустрічі з президентом США, пройшла розмова із європейськими лідерами, які супроводжують українського президента. Під час публічної частини зустрічі Зеленський та Трамп зробили низку заяв, в тому числі пролунали ті самі слова Трампа, які помилково інтерпретували, як погрозу припинити військову допомогу.