"Вы не готовы к ЕС": чешский популист Бабиш сделал возмутительное заявление об Украине

Бабиш заявил, что он поддерживает Украину, считает Крым украинским, продолжит помогать Украине — но есть много "но"

Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, глава политической партии ANO и правый популист, который может победить на выборах в парламент, сделал несколько возмутительных заявлений об Украине. Так, он заявил, что Украина якобы "не готова" к вступлению в Европейский Союз, а "снарядную инициативу" вместо Чехии должен организовывать НАТО.

Что нужно знать:

Бабиш осмелился заявить, что Украина "не готова к ЕС"

"Снарядная инициатива" — это, мол, "заработок денег на войне"

Андрей Бабиш – бывший премьер, самый богатый человек Чехии, правый популист, любитель венгерского премьера Виктора Орбана и его политики

В частности, в комментарии украинскому изданию "Суспільне" Бабиш осмелился сказать, что Украина, мол, не готова вступать в Евросоюз — повторяя таким образом нарративы Орбана, сторонника российского правителя Владимира Путина.

"Вы не готовы к ЕС. Сначала мы должны закончить войну, и, конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к ЕС", — заявил он.

При этом Бабиш заявил, что он поддерживает Украину, считает украинским Крым, продолжит помогать Украине, а также напомнил, что трижды встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако все это не помешало Бабишу сразу же раскритиковать "снарядную инициативу", которую запустила Чехия.

"Мы помогаем Украине через ЕС. ЕС помогает Украине, и это предусмотрено в европейском бюджете, и мы платим много денег в европейский бюджет, таким образом мы будем продолжать помогать… Но это (поставки снарядов, — ред.) должно быть прозрачно, и если идет война, никто не должен зарабатывать деньги на войне. Это должно организовывать НАТО", — заявил он.

Напомним, что Андрей Бабиш, которого еще называют "чешским Трампом", в 2023 году проиграл президентские выборы Петру Павелу, бывшему генералу НАТО и стороннику Украины. При этом победа Бабиша на парламентских выборах может стать проблемой для Украины: его политика после 2021 года стала далеко не проевропейской, а для какого-то результата ему придется вступать в коалицию с несколькими антиевропейскими политическими партиями, которые смогли проскользнуть в парламент и взять там несколько мест.

Среди его возможных решений – отмена "снарядной инициативы" для Украины. Между тем по состоянию на февраль 2025 года инициатива Чехии по закупке снарядов для Украины позволила передать украинским Вооруженным силам не менее 1,6 млн единиц артиллерийских боеприпасов всех калибров от 100 миллиметров. Треть этих снарядов составляют боеприпасы главного калибра НАТО в 155 миллиметров.

При этом в Министерстве обороны Украины признали, что в начале лета 2024 года были серьезные задержки в поставке Украине снарядов из-за чешской "снарядной инициативы" – однако во второй половине года все наладилось. А министерство обороны Чехии в прошлом году подтвердило, что некоторые боеприпасы для Украины могут оказаться некачественными – внимание этому факту уделили европейские СМИ.