"Що він ще скаже?": міністр фінансів США поглузував з путінського "спецпредставника" Дмитрієва

Голова Мінфіну США пояснив, що Дмитрієву залишається тільки брехати

Міністр фінансів США Скотт Бессент поглузував з так званого "спецпредставника" російського правителя Володимира Путіна — Кирила Дмитрієва. Зокрема Бессент назвав Дмитрієва, якому вистачило розуму подарувати американцям цукерки з "геніальними фразами" Путіна, брехуном та пропагандистом.

Що треба знати:

Міністр фінансів США сказав, що Дмитрієв — звичайний брехун та пропагандист

Бессент додав, що це було очікувано — окрім брехні, російський "спецпредставник" навряд чи міг щось сказати

За словами керівника Мінфіну США, російська економіка обвалюється, попри усі пропагандистські заяви

Під час інтерв'ю для Маргарет Бреннан в програмі Face the Nation на CBS News Бессенту довелося відповідати на питання щодо санкцій та візиту Дмитрієва. Зокрема ведуча нагадала міністру, що Дмитрієв в ефірі американського телебачення насмілився заявити, що санкції нібито "не вплинуть на російську економіку", а натомість "призведуть до зростання цін на заправних станціях у Сполучених Штатах".

У Бессента поцікавилися, чи правду каже так званий "спецпосланник" Путіна. У відповідь Бессент висміяв Дмитрієва, назвавши його пропагандистом, який намагається брехати щодо впливу санкцій — оскільки нічого іншого сказати не може.

"Що ж, я думаю, Росія відразу ж відчує удар. Можу вам сказати, що ми вже бачили, як Індія повністю припинила закупівлі російської нафти. Багато китайських нафтопереробних заводів зупинилися… Маргарет, ви дійсно збираєтеся опублікувати те, що говорить російський пропагандист? Що він ще скаже? Що це буде жахливо, і це змусить Путіна сісти за стіл переговорів?", — поглузував він з Дмитрієва.

Бессент додав, що російська економіка воєнного часу має практично нульове зростання. Інфляція в Росії перевищує 20%. США планують змусити Кремль сісти за стіл переговорів, а для цього треба позбавити Росію фінансування, яке вона отримує через продаж нафти. Щодо Дмитрієва — Бессент порадив не слухати кремлівського брехуна.

"Маргарет, що він скаже?…. Якщо ви проаналізуєте і подивитеся кожну тезу Росії, вони, здається, використовують вираз: "Ми імунізували економіку проти цього". Що ж, вони не імунізували економіку. Їхні доходи від нафти впали на 20% у річному обчисленні. Я підозрюю, що це (санкції США, — ред.) може коштувати їм ще 20 або 30%", — додав він.

Візит Дмитрієва в США: що відомо

Після того, як 22 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч, яку він запланував у Будапешті з російським правителем Володимиром Путіним, скасовується, оскільки Путін не готовий до мирних переговорів, а Міністерство фінансів США оголосило про нові масштабні санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній — "Роснєфть" та "Лукойл", стало відомо, що "спецпосланник" Путіна відвідає США.

Дмитрієв прискакав до Вашингтону 24 жовтня. Там він повинен був зустрітися зі спецпредставником Трампа, Стівом Віткоффом. За час перебування в США Дмитрієв вже встиг зробити низку брехливих заяв для преси, зокрема цинічно збрехав, що Росія нібито "не стріляє по цивільних". При цьому за день до появи Дмитрієва в США російські окупанти цілеспрямовано ударом трьох дронів знищили в Харкові дитячий садочок.