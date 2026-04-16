"Нічого з цим не вдієш": євродепутат чітко сказав, що не так з Трампом

Глава США має стійке ставлення до Путіна

Фінський депутат Європарламенту Пекка Товері скептично ставиться до ролі США у переговорному процесі щодо України, оскільки поведінка президента Дональда Трампа робить їх непередбачуваною. Він також послався на когнітивний стан американського лідера.

На його думку, американці не розуміють війну. А спецпосланець Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер, які планують візит до України, навряд чи зможуть вплинути на Трампа, оскільки має стійке ставлення до російського президента Володимира Путіна.

Трампу просто подобається Путін — нічого з цим не зробиш сказав Товері.

Пекка Товері. Фото: Facebook

Крім того, ще одна проблема полягає у непостійності рішень Трампа. Фінський депутат пов’язує це із проблемами зі здоров’ям американського лідера.

Трамп може змінювати думку щодня. Вочевидь, що його когнітивні здібності швидко погіршуються. каже співрозмовник.

Дональд Трамп. Фото: Facebook

Стан здоров’я Трампа

Стан здоров’я політика через вік та інші ознаки часто стає темою обговорення у ЗМІ та соцмережах. Як писало раніше видання Irish Star, після недавнього випаду Трампа у бік Ірану його запідозрили у старечій деменції. Таку думку висловив старший медичний аналітик MS NOW доктор Він Гупта. За його словами, президент США має тривожні ознаки, які можуть вказувати на це захворювання.

"Непослідовність. Не може закінчити пропозиції. Часто плутається. Нелогічний перебіг думок. Проблеми з підбором слів", — написав доктор Гупта в соцмережах.

До таких висновків лікар дійшов після цього сумбурного поста Трампа в Truth Social: "Вівторок стане Днем електростанцій і Днем мостів — все в одному, в Ірані. Нічого подібного не буде. Відкрийте, б**дь, протоку, або житимете в пеклі — просто дивіться! Слава Аллаху".

До цього, у вересні 2025 року психолог Джон Гартнер, який працював позаштатним професором медичної школи Університету Джонса Хопкінса, розповів у підкасті The Daily Beast, що помітив у Трампа серйозне погіршення стану, яке може вказувати на недоумство.

За словами доктора Гартнера, у президента США спостерігається порушення мовних та рухових навичок, а також контролю імпульсів. Це може свідчити про деменцію.

"Ми спостерігаємо серйозне погіршення функцій мови, мислення, психомоторної активності, контролю імпульсів та цілої низки інших областей. Багато хто не усвідомлює, що Дональд Трамп раніше був дуже промовистою людиною", — сказала вона.

Також на нових фото з Білого дому у березні, на шиї Трампа можна побачити червону пляму. Воно схоже на алергічну висипку або якесь захворювання шкіри, наприклад, екзему. Хоча Трамп запевняв, що з ним усе гаразд. Про це пише Forbes.

Дональд Трамп у Білому домі 2 березня 2026 року. Фото AFP

До речі, прессекретар Білого дому Керолайн Левітт відповіла на запитання щодо синців на руці Трампа. Вона заявила, що це результат "постійних потисків рук", що є звичайною справою для діяльності президента.

"Про синці на руці, ми вже давали пояснення раніше. Президент, буквально, постійно тисне людям руки. Овальний кабінет схожий на Центральний вокзал. Він щодня зустрічається з такою кількістю людей, що хтось із вас не може собі уявити", — заявила Левітт.

Синці на руці Дональда Трампа. Фото РБК

До цього, у вересні минулого року, у мережі з’явилося фото Трампа із таблеткою блакитного кольору в зубах. Кадр опублікував у соцмережі Х фотограф Андрій Кудацький.

Трамп з таблетки в зубах. Фото: Andres Kudacki

