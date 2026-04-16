"Ничего с этим не сделаешь": евродепутат четко сказал, что не так с Трампом

У главы СШа есть устойчивое отношение к Путину

Финский депутат Европарламента Пекка Товери скептически относится к роли США в переговорном процессе по Украине, поскольку поведение президента Дональда Трампа делает их непредсказуемым. Он также сослался на когнитивное состояние американского лидера.

По его мнению, американцы не понимают войны. А спецпосланник Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер, которые планируюют визит в Украину, вряд ли смогут повлиять на Трампа, поскольку у него устойчивое отношение к российскому президенту Владимиру Путину.

Трампу просто нравится Путин — ничего с этим не сделаешь сказал Товери.

Кроме того, еще одна проблема заключается в непостоянности решений Трампа. Финский депутат связывает это с проблемами со здоровьем американского лидера.

Трамп может менять мнение каждый день. Очевидно, что его когнитивные способности быстро ухудшаются. говорит собеседник.

Состояние здоровья Трампа

Состояние здоровья политика из-за возраста и других признаков часто становится темой обсуждения в СМИ и соцсетях. Как писало ранее издание Irish Star, после недавнего выпада Трампа в сторону Ирана его заподозрили в старческой деменции. В частности, такое мнение высказал старший медицинский аналитик MS NOW доктор Вин Гупта. По его словам, у президента США есть тревожные признаки, которые могут указывать на это заболевание.

"Непоследовательность. Не может закончить предложения. Часто путается. Нелогичный ход мыслей. Трудности с подбором слов", — написал доктор Гупта в соцсетях.

К таким выводам доктор пришел после этого сумбурного поста Трампа в Truth Social: "Вторник станет Днем электростанций и Днем мостов — все в одном, в Иране. Ничего подобного не будет. Откройте, бл*дь, пролив, или будете жить в аду — просто смотрите! Слава Аллаху".

До этого, в сентябре 2025 года психолог Джон Гартнер, который работал внештатным профессором медицинской школы Университета Джонса Хопкинса, рассказал в подкасте The Daily Beast, что заметил у Трампа серьезное ухудшение состояния, которое может указывать на слабоумие.

По словам доктора Гартнера, у президента США наблюдается нарушение языковых и двигательных навыков, а также контроля импульсов. Это может свидетельствовать о деменции.

"Мы наблюдаем серьезное ухудшение функций языка, мышления, психомоторной активности, контроля импульсов и целого ряда других областей. Многие не осознают, что Дональд Трамп раньше был очень красноречивым человеком", — сказала она.

Также на новых фото из Белого дома в марте, на шее Трампа можно увидеть красное пятно. Оно похоже на аллергическую сыпь или какое-то заболевание кожи, например, экзему. Хотя Трамп уверял, что с ним все в порядке. Об этом пишет Forbes.

К слову, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ответила на вопрос относительно синяков на руке Трампа. Она заявила, что это результат "постоянных рукопожатий", что является обычным делом для деятельности президента.

"О синяках на руке, мы уже давали объяснения раньше. Президент, буквально, постоянно жмет людям руки. Овальный кабинет похож на Центральный вокзал. Он ежедневно встречается с таким количеством людей, что кто-либо из вас не может себе представить", — заявила Левитт.

До этого, в сентябре прошлого года, в сети появилось фото Трампа с таблеткой голубого цвета в зубах. Кадр опубликовал в соцсети Х фотограф Андрес Кудацки.

