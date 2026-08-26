"На всі стільці сів": Арестович передбачив "бійню" і вибори в Україні та став посміховиськом (відео)

Блогер відповів на питання про війну і не тільки з серйозним виглядом, проте в мережі лише посміялися з нього

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Ексрадник Офісу президента України та блогер Олексій Арестович засвітився на російському ТБ. Колишній "головний заспокоювач" українців дав інтерв’ю Олексію Пивоварову, якого влада РФ вважає іноземним агентом.

"Телеграф" зібрав основні заяви Арестовича з інтерв’ю на YouTube-каналі "Редакция". Зокрема, Олексій прокоментував "коридор можливостей" президента України Володимира Зеленського, який вважає, що війна може завершитись у проміжку з грудня 2026 по серпень 2027 року.

"Зеленський орієнтується на вибори в США і на вибори в Європі. США — це вибори у листопаді, проміжні до Конгресу. Там найрізкіший сценарій — це Трамп чи республіканці втрачають більшість у Сенаті, а потім у Конгресі.

Потім, власне кажучи, вже вхід до наступної осені — це вхід у президентські перегони США. А тим часом у Європі має відбутися низка дуже серйозних виборів: Франція, Німеччина — два стовпи Євросоюзу.

Ілюзія існує. Її побоюються у Києві та сподіваються у Москві, що праві європейські уряди знову стануть друзями Путіна, але це не так", — заявив Арестович.

Як зараз виглядає Арестович

Арестович вважає, що зимова компанія вже вирішена наперед і ніяке посередництво США і Європи нічого не дасть. Головна інтрига — це ступінь мобілізації у РФ.

"У будь-якому випадку це ескалація, це війна міст, це кампанія за Донбас, можливо, Запоріжжя, дивлячись скільки призвуть (росіяни). Це, напевно, перша зима із застосуванням української балістики по цілях в Росії", — зазначив блогер.

Олексій, говорячи про верхівку в українському політикумі, заявив, що корупційні скандали в Офісі президента (Андрій Єрмак, Ірина Мудра) негативно позначаються на владі, проте людину, яка може зробити "хлопок", поки не знайшлося. Він зазначив, що колишній міністр оборони Михайло Федоров був близький до цього після відставки, а колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відмовляється вбивати клин між владою та народом.

Залужний виграє у Зеленського у будь-якому моделюванні виборів. Валерій — ідеальна фігура-компроміс перехідного уряду, комітету порятунку вітчизни чи навіть легітимних виборів. Олексій Арестович

Арестович відзначив успіхи України у логістичних війнах. За його словами, розміри РФ та централізація промисловості стали величезною проблемою для самої Росії.

"Росію завжди рятувала величезна територія, а тепер це мінус. Чому? Тому що її неможливо прикрити повністю. І друге, надцентралізація — це просто козир. Тому що повторити історію з евакуацією промисловості, її рознесенням та зведенням в інших місцях як у 41-му році зараз нереально абсолютно. Тому ми маємо величезні фізично незахищені об'єкти, вибивати які одне задоволення, їх не прикриєш", — сказав Арестович.

Арестович заявив, що президентські вибори в Україні можливі у 2027 році лише, якщо відбудеться великий корупційний скандал у верхівці влади.

Дуже серйозні чинники мають зійтись, щоб ми побачили президентські вибори. Наприклад, крах влади внаслідок найбільшого корупційного скандалу. Олексій Арестович

Блогер завершив інтерв’ю черговим прогнозом про закінчення війни. Він вважає, що питання про це можуть порушити після осінньо-зимової військової кампанії.

Не можу сказати коли війна зупиниться, але можу сказати, коли відбудеться її переоцінка: продовжувати чи зупинятися. Квітень – червень 2027 року. Найближчими 9 місяців буде жорстка бійня. Сценарій уже визначився, з ним нічого не зробити. Олексій Арестович

У мережі висміяли Арестовича. Найбільше користувачі сміються з вміння блогера "перевзуватися" і "сидіти на кількох стільцях" одночасно. Користувачі зізнаються, що прийшли переглянути інтерв’ю заради коментарів під ним.

"Зізнайтеся, ви просто хотіли почитати коментарі й від душі посміятися"

"Банк України ввів нову купюру з портретом Арестовича та номіналом від 3 до 10 гривень, можливо, 15"

"Арестовичів залишилося на 2-3 інтерв’ю"

"Директор взуттєвої крамниці, як завжди, у своєму репертуарі"

"Ми могли служити у розвідці, ми могли грати в кіно. Я тепер зрозумів, про кого ця фраза"

"Коротко. Може щось буде, а може й ні. Не дякуйте"

"Можна у вас столик замовити. Ні. Арестович на всі стільці сів"

"Океан Тихий знаєш? Так. Я заспокоїв"

"Артист, військовий радник, гуру, коуч і просто пірат. А ні, зачекайте"

Нагадаємо, Арестович став "головним заспокійливим" в Україні під час великої війни. Тихим і плавним тоном він намагався вселити надію на краще і розповідав, що війна закінчиться найближчим часом. Після звільнення з Офісу президента він відзначився низкою скандальних заяв, після чого виїхав з України. Згодом блогер остаточно почав розповсюджувати антиукраїнську риторику. Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Олексія, з якою він був одружений 10 років.