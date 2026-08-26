"На все стулья сел": Арестович предсказал "бойню" и выборы в Украине и стал посмешищем (видео)

Блогер отвечал на вопросы о войне и не только с серьезным видом, однако в сети лишь посмеялись над ним

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Экс-советник Офиса президента Украины и блогер Алексей Арестович засветился на российском ТВ. Бывший "главный успокоитель" украинцев дал интервью Алексею Пивоварову, которого власти РФ считают иностранным агентом.

"Телеграф" собрал основные заявления Арестовича из интервью на YouTube-канале "Редакция". В частности, Алексей прокомментировал "коридор возможностей" президента Украины Владимира Зеленского, который считает, что война может завершиться в промежутке с декабря 2026 по август 2027 года.

"Зеленский ориентируется на выборы в США и на выборы в Европе. США — это ноябрьские выборы, промежуточные в Конгресс. Там самый резкий сценарий — это Трамп или республиканцы теряют большинство в Сенате, а потом в Конгрессе.

Потом, собственно говоря, уже вход в следующую осень — это вход в президентскую гонку США. А тем временем в Европе должно произойти ряд очень серьезных выборов: Франция, Германия — два столпа Евросоюза.

Иллюзия существует. Ее опасаются в Киеве и надеются в Москве, что правые европейские правительства снова станут друзьями Путина, но это не так", — заявил Арестович.

Как сейчас выглядит Арестович

Арестович считает, что зимняя компания уже предрешена и никакое посредничество США и Европы ничего не даст. Главная интрига — это степень мобилизации в РФ.

"В любом случае это эскалация, это война городов, это кампания за Донбасс, возможно, Запорожье, смотря сколько призовут (россияне). Это, наверное, первая зима с применением украинской баллистики по целям в России", — отметил блогер.

Алексей, говоря о верхушке в украинском политикуме, заявил, что коррупционные скандалы в Офисе президента (Андрей Ермак, Ирина Мудрая) негативно сказываются на власти, однако человека, который может сделать "хлопок" пока не нашлось. Он отметил, что бывший министр обороны Михаил Федоров был близок к этому после отставки, а бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказывается вбивать клин между властью и народом.

Залужный выиграет у Зеленского в любом моделировании выборов. Валерий — идеальная фигура-компромисс переходного правительства, комитета спасения отечества или даже легитимных выборов. Алексей Арестович

Арестович отметил успехи Украины в логистических войнах. По его словам, размеры РФ и централизация промышленности стали огромной проблемой для самой России.

"Россию всегда спасала огромная территория, а теперь это минус. Почему? Потому что ее невозможно прикрыть полностью. И второе, сверхцентрализация — это просто козырь. Потому что повторить историю с эвакуацией промышленности, разносом ее и возведением в других местах как в 41-м году сейчас нереально абсолютно. Поэтому мы имеем огромные физически незащищенные объекты, выбивать которые одно удовольствие, их не прикроешь", — сказал Алексей.

Арестович заявил, что президентские выборы в Украине возможны в 2027 году только, если произойдет крупный коррупционный скандал в верхушке власти.

Очень серьёзные факторы должны сойтись, чтобы мы увидели президентские выборы. Например, крах власти в результате крупнейшего коррупционного скандала. Алексей Арестович

Блогер завершил интервью очередным прогнозом об окончании войны. Он считает, что вопрос об этом может подняться после осенне-зимней военной кампании.

Не могу сказать когда война остановится, но могу сказать, когда будет ее переоценка: продолжать или останавливаться. Апрель — июнь 2027 года. В ближайшие 9 месяцев будет жесткая бойня. Сценарий уже определился, с ним уже ничего не сделать. Алексей Арестович

В сети высмеяли Арестовича. Больше всего пользователи смеются над умением блогера "переобуваться" и "сидеть на нескольких стульях" одновременно. Пользователи признаются, что пришли посмотреть интервью ради комментариев под ним.

"Признайтесь, вы просто хотели почитать комментарии и от души посмеяться"

"Банк Украины ввел новую купюру с портретом Арестовича и номиналом от 3 до 10 гривен, возможно, 15"

"Арестовичей осталось на 2-3 интервью"

"Директор обувного магазина, как всегда, в своем репертуаре"

"Мы могли служить в разведке, мы могли играть в кино. Я теперь понял, про кого эта фраза"

"Кратко. Может что-то будет, а может и нет. Не благодарите"

"Можно у вас столик заказать. Нет. Арестович на все стулья сел"

"Океан Тихий знаешь? Да. Я успокоил"

"Артист, военный советник, гуру, коуч и просто пират. А нет, погодите"

Напомним, Арестович стал "главным успокоительным" в Украине во время великой войны. Тихим и плавным тоном он пытался внушить надежду в лучшее и рассказывал, что война закончится в ближайшее время. После увольнения из Офиса президента он отметился рядом скандальных заявлений, после чего уехал из Украины. Впоследствии блогер окончательно начал распространять антиукраинскую риторику. Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Алексея, с которой он был в браке 10 лет.