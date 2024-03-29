Подорожчання не за горами? Скільки українці платитимуть за комуналку вже з 1 квітня

Підвищення вартості світла поки що не обговорюють, але це варіант не виключають

З кінця опалювального сезону прогнозувалось подорожчання тарифів на комунальні послуги. У більшості міст України ціна на комуналку, а саме на воду може змінитися.

"Телеграф" розповість вам, скільки будуть складати комунальні тарифи вже з 1 квітня. Подорожчання електроенергії наразі Міненерго не розглядає, але після підсумовування збитків ворожих атак воно можливе.

Тарифи на електроенергію

За світло з наступного місяця споживачі й надалі платитимуть 2,64 грн за кВт/год. Така сума встановлена з 1 червня 2023 року і діятиме вона до 30 квітня 2024 року.

Міністр енергетики Герман Галущенко 28 березня запевнив, що наразі не розглядається питання про зміни тарифів на електроенергію для населення. Проте він додав, що торішнє підвищення позитивно вплинуло на енергосистему та допомогло швидше відновити її.

Тарифи на воду

Про підвищення вартості водопостачання повідомляли вже з лютого, і згідно з новим проєктом НКРЕКП воно відбуватиметься у два етапи. Тобто перші подорожчання мають початися з 1 квітня, а другі — з 1 липня.

Проте наразі відповідна постанова на сайті НКРЕКП відсутня. На останньому засіданні збільшення вартості води не ухвалювали.

Тарифи на газ

Вартість блакитного палива з квітня не має зрости, тому наразі тариф, для користувачів Нафтогазу, становить 7,96 грн за кубометр. У інших постачальників кубометр палива коштує від 7,70 грн до 9,99 грн.

Згідно з опублікованою схемою пропозицій ГазПравди на квітень 2024 від 12 постачальників видно, що у семи компаній ціна кубометра нижча за 8 грн, а у 5 – вища.

Раніше "Телеграф" писав, що потрібно зробити, аби платити менше за новими тарифами на світло.