"Алло, Толя": український коментатор відповів на дзвінок у прямому ефірі (відео)

Вітчизняний футбол не перестає дивувати

Товариська гра між ФСК "Маріуполь" та ФК "Поділля", яка проходила у Вінниці, напевно, увійшла в історію коментаторської справи. Напередодні український футбольний диктор під час ефіру Ліги чемпіонів звернув увагу на проблему блокади українського кордону польськими фермерами.

Під час гри на стадіоні "Нива" коментатор дозволив собі відповісти на дзвінок у прямому ефірі на YouTube. Відповідний момент потрапив у трансляцію поєдинку.

Коментував гру Віталій Сарана, до якого пізніше приєднався адміністратор "Поділля" Анатолій Вольський. На 30-й хвилині зустрічі Вольський прийняв телефонний дзвінок і продовжив розмовляти в ефірі. Віталій намагався підстрахувати "колегу", але той говорив надто голосно.

Зазначимо, що ФСК "Маріуполь" обіграв ФК "Поділля" з рахунком 3:0. Забивали Мнишенко (дубль) та Зубков. Додамо, що ФСК "Маріуполь" та ФК "Поділля" виступають у поточному сезоні у Першій лізі. Маріупольці грають у Чемпіонській групі, а команда із Хмельницького – у групі Пониження.

Нагадаємо, 23 лютого відновився чемпіонат України з футболу. У першій грі 18-го туру УПЛ "Кривбас" розгромив ЛНЗ. На матчі був присутній голова Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко.