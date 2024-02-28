Крістіан знову забиває — гол сина Шевченка вивів "Уотфорд" у фінал Кубка розвитку (відео)

Шевченко-молодший провів ще один чудовий матч за юнацьку команду "Уотфорда"

Син Андрія Шевченка Крістіан допоміг "Уотфорду" (U-17) вийти у фінал Кубка розвитку. Юний футболіст, який нещодавно подав документи на здобуття українського громадянства, відкрив рахунок на 61-й хвилині поєдинку, забивши, як потім виявилося, переможний гол.

"Уотфорд" виграв у ровесником з "Бернлі" з рахунком 2:0, повідомляє Watford FC Academy у соцмережі X. За кілька хвилин до завершення матчу Сміт поставив крапку у протистоянні.

Для 17-річного нападаючого це вже 4 гол за юнацьку команду Вотфорда. Раніше він уже відзначався у воротах "Халл Сіті", "Іпсвіча" та "Міллуола".

Головний тренер "Уотфорда" (U-17) Том Клеверлі розхвалив Крістіана Шевченка після матчу: "Він забив гол, яким би пишався його батько. Останнім часом Крістіан був фантастичним для нас. Він наблизив собі шанс піднятися в команду U-21. Він нестримний у всіх аспектах гри, я справді вражений", — заявив Клеверлі, який і сам виступав на дуже серйозному рівні ("Манчестер Юнайтед", збірна Англії).

Гол Шевченка у півфіналі Кубка розвитку

Раніше повідомлялося, що Крістіан Шевченко забив ще один феноменальний гол за англійський клуб. Нещодавно син легенди вітчизняного футболу потрапив до резервного складу збірної України U-19. 17-річний форвард "Уотфорда" міг також потрапити до збірних США та Англії.