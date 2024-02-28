Крістіан знову забиває — гол сина Шевченка вивів "Уотфорд" у фінал Кубка розвитку (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Шевченко-молодший провів ще один чудовий матч за юнацьку команду "Уотфорда"
Син Андрія Шевченка Крістіан допоміг "Уотфорду" (U-17) вийти у фінал Кубка розвитку. Юний футболіст, який нещодавно подав документи на здобуття українського громадянства, відкрив рахунок на 61-й хвилині поєдинку, забивши, як потім виявилося, переможний гол.
"Уотфорд" виграв у ровесником з "Бернлі" з рахунком 2:0, повідомляє Watford FC Academy у соцмережі X. За кілька хвилин до завершення матчу Сміт поставив крапку у протистоянні.
Для 17-річного нападаючого це вже 4 гол за юнацьку команду Вотфорда. Раніше він уже відзначався у воротах "Халл Сіті", "Іпсвіча" та "Міллуола".
Головний тренер "Уотфорда" (U-17) Том Клеверлі розхвалив Крістіана Шевченка після матчу: "Він забив гол, яким би пишався його батько. Останнім часом Крістіан був фантастичним для нас. Він наблизив собі шанс піднятися в команду U-21. Він нестримний у всіх аспектах гри, я справді вражений", — заявив Клеверлі, який і сам виступав на дуже серйозному рівні ("Манчестер Юнайтед", збірна Англії).
Раніше повідомлялося, що Крістіан Шевченко забив ще один феноменальний гол за англійський клуб. Нещодавно син легенди вітчизняного футболу потрапив до резервного складу збірної України U-19. 17-річний форвард "Уотфорда" міг також потрапити до збірних США та Англії.