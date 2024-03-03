"Ман Сити" - "Ман Юнайтед": онлайн-трансляция матча АПЛ

Манчестерское дерби пройдет на стадионе МС

В воскресенье, 3 марта, в рамках центрального матча 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона 2023/24 встретятся "Ман Сити" и "Ман Юнайтед". Горожане ведут борьбу за чемпионство, а "Красные Дьяволы", похоже, хотят попасть в Лигу чемпионов.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Встреча начнется в 17:30 по киевскому времени.

"Ман Сити" — "Ман Юнайтед" — начало в 17:30 (обновляется)

Команды подходят к игре в разном настроении. "Сити" в случае победы приблизиться к лидирующему "Ливерпулю", а "Юнайтед" попытается дать бой главной команде Англии, чтобы приблизиться к зоне Лиги чемпионов, от которой МЮ отделяют 11 очков… Обе команды ведут борьбу на нескольких фронтах, однако у МС впереди важнейшие матчи Лиги чемпионов, в отличие от "Манчестер Юнайтед".

Игра "Ман Сити" — "Ман Юнайтед" состоится на стадионе "Этихад". Накануне "Телеграф" сообщал, где посмотреть этот поединок в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на эту встречу.

Напомним, в юношеской команде МЮ выступает украинец, который хочет играть за сборную Украины. К слову, он удачно дебютировал за молодежный состав "Красных Дьяволов".