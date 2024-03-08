Фьюрі на очах брата побив суперника (відео)

Бій тривав усі 4 раунди та завершився одноголосним рішенням суддів

В Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) розпочався вечір боксу, головним боєм якого стане поєдинок екс-чемпіона світу з Великобританії Ентоні Джошуа та екс-чемпіона UFC Франсіса Нганну з Камеруну. У черговому бою андреркарда рідний брат чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі Роман Ф’юрі розділив ринг із Мартіном Свардом.

Брат Фьюрі, який до цього бою мав три перемоги у трьох поєдинках (1 — нокаутом), переміг одноголосним рішенням суддів, повідомляє "Телеграф". 4-раундовий рейтинговий бій продовжився повністю.

Бій вийшов щільним і проходив на зустрічних курсах, Свард ні в чому не поступався брату Тайсон Фьюрі. Якщо в першому раунді суперники обмежилися розвідкою, то з другого раунду почали завдавати небезпечних ударів.

У другій половині короткого бою суперники обмінялися поряд небезпечних ударів, але виявити переможця достроково так і не змогли. Одностайним рішенням суддів переможцем бою було оголошено Романа Ф’юрі.

Відео раннього андеркарда

Раніше повідомлялося, що у першому бою андеркарда українець Андрій Новицький у 3-му раунді нокаутував Хуана Торреса. Головний бій вечора Джошуа — Нганну розпочнеться після опівночі за київським часом, у ніч проти 9 березня.