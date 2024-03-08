Фьюри на глазах брата побил соперника (видео)

Бой продлился все 4 раунда и завершился единогласным решением судей

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начался вечер бокса, главным боем которого станет поединок экс-чемпиона мира из Великобритании Энтони Джошуа и экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну из Камеруна. В очередном бою андреркарда родной брат чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри Роман Фьюри разделил ринг с Мартином Свардом.

Брат Фьюри, у которого до этого боя было три победы в трех поединках (1 — нокаутом), победил единогласным решением судей, сообщает "Телеграф". 4-раундовый рейтинговый бой продлился полностью.

Бой получился плотным и проходил на встречных курсах, Свард ни в чем не уступал брату Тайсона Фьюри. Если в первом раунде соперники ограничились разведкой, то со второго раунда начали наносить обоюдные опасные удары.

Во второй половине короткого боя соперники обменялись рядом опасных ударов, но выявить победителя досрочно так и не смогли. Единогласным решением судей победителем боя был объявлен Роман Фьюри.

Видео раннего андеркарда

Ранее сообщалось, что в первом бою андеркарда украинец Андрей Новицкий в 3-м раунде нокаутировал Хуана Торреса. Главный бой вечера Джошуа — Нганну начнется после полуночи по киевскому времени, в ночь на 9 марта.