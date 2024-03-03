Вогняні голи та конфуз Голанда: "Ман Сіті" та "Ман Юнайтед" влаштували шоу в дербі (відео)

Манчестерське дербі пройшло з великою кількістю гольових моментів

У неділю, 3 березня, "Манчестер Сіті" у рамках матчу 27-го туру Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) сезону 2023/24 приймав "Манчестер Юнайтед". Напередодні Городяни здобули виїзну перемогу над "Копенгагеном" у Лізі чемпіонів.

Зустріч, що проходила у Манчестері на стадіоні "Етіхад", завершилася з рахунком 3:1 на користь "Ман Сіті". Про це повідомляє "Телеграф".

Господарі з перших секунд почали чинити тиск на оборону гостей. "Ман Сіті" створив безліч моментів у першій половині зустрічі, але як це буває у футболі, забила команда, яка практично весь час сиділа в обороні. На 8-й хвилині поєдинку Маркус Рашфорд зважився на дальній удар з наскоку і не прогадав — м’яч залетів точно під перекладину! Під завісу тайму найкращий форвард планети Ерлінг Голанд примудрився не поцілити у порожні ворота.

Після забитого м’яча "Червоні Дияволи" пішли в глибоку оборону, а Городяни намагалися її розкрити. Це вдалося Філу Фодену на 56-й хвилині. Англієць розкішним ударом з-за меж штрафного майданчика зрівняв рахунок. Під завісу другої половини Фоден оформив дубль, принісши перемогу у дербі своїй команді. Крапку в грі поставив Голанд, скориставшись помилкою захисника МЮ.

Повний відеоогляд матчу "Ман Сіті" — "Ман Юнайтед" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, в юнацькій команді "Манчестер Юнайтед" U-17 виступає українець Зак (Захар) Бауманн, який виявив бажання грати за збірну України. До речі, нещодавно Зак вдало дебютував за молодіжний склад "Червоних Дияволів" U-21, забивши гол у своєму першому поєдинку за команду.