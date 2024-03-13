"Боруссія" Д — ПСВ: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

"Боруссія" Д та ПСВ борються за путівку у чвертьфінал головного єврокубка

У середу, 13 березня, "Боруссія" Д та ПСВ зіграють гру-відповідь у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. У першій зустрічі, що проходила у Нідерландах, команди забили по голу – 1:1.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Боруссія" Д — ПСВ. Гра відбудеться у Дортмунді (Німеччина) на "BVB-Штадіоні", початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

"Боруссія" Д — ПСВ — початок о 22:00 (оновлюється)

Німецький клуб, хоч і не переміг у першій грі, проте саме він є беззаперечним фаворитом протистояння. ПСВ, у свою чергу, отримав прийнятний результат у домашньому поєдинку і спробує зачепитися за чвертьфінал і у грі-відповіді.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися пряму трансляцію матчу "Боруссія" Д — ПСВ в Україні, а також розповідав про прогноз букмекерів на це протистояння.

Нагадаємо, у чвертьфінал Ліги чемпіонів уже пробилися 6 команд. "Манчестер Сіті" легко пройшов "Копенгаген", "Реал" не без проблем здобув прийнятний результат проти РБ "Лейпциг". Крім того, ПСЖ вибив з турніру "Реал Сосьєдад", а "Баварія" — "Лаціо". Також "Барселона" розправилася над "Наполі", а "Арсенал" у серії пенальті переграв "Порту". Жеребкування 1/4 фіналу, а також 1/2 фіналу ЛЧ відбудеться у п’ятницю, 15 березня.