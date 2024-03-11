"Динамо" — "Зоря": букмекери повністю впевнені у підсумку

Аналітики контор не сумніваються у перемозі столичного клубу

У вівторок, 12 березня, відбудеться матч Прем’єр-ліги, в якому київське "Динамо" прийме на своєму полі луганську "Зорю". На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу.

На думку аналітиків букмекерських контор, "Динамо" є явним фаворитом цього матчу. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу киян ставки приймаються з коефіцієнтом 1,59 до 1, у той час як на нічию 4,20 до 1, а на перемогу "Зорі" — 6,30 до 1. Водночас на те, що "Динамо" не програє (1Х) можна поставити з коефіцієнтом 1,14, але те, що матч закінчиться перемогою однієї з команд — 1,25, а на нічию або перемогу гостей — 2,50 до 1.

Матч відбудеться у Києві, на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського. Це буде гра 21 туру Прем’єр-ліги.

Перед найближчою грою "Динамо відстає на 3-5 балів від лідерів турнірної таблиці "Шахтаря", "Кривбасу" та "Дніпра-1", але має запас у 3 гри над "Дніпро-1" та "Кривбасом" і випереджає їх за втраченими балами. Після поразки від "Шахтаря" (0:1) та відставки Мірчі Луческу за нового головного тренера Олександра Шовковського "Динамо" останніх 7 матчах здобуло 6 перемог поспіль і зіграло внічию з "Вересом" (1:1). матчі у Рівному кияни пропустили гол у доданий арбітром час, наприкінці матчу.

У той же час, "Зоря" у трьох матчах весняної частини чемпіонату також здобула дві перемоги за однієї нічиєї, а до зимової паузи луганська команда виграла лише два матчі УПЛ за 6 нічиїх та 6 поразок. Також команда посіла 3-е місце в групі Ліги конференцій, поступившись ізраїльському "Маккабі" (Тель-Авів) та бельгійському "Генту", випередивши лише ісландський "Брейдаблік".