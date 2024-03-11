"Динамо" - "Заря": букмекеры полностью уверены в исходе

Аналитики контор не сомневаются в победе столичного клуба

Во вторник, 12 марта, состоится матч Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" примет на своем поле луганскую "Зарю". На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча.

По мнению аналитиков букмекерских контор "Динамо" является явным фаворитом этого матча. Об этом сообщает Favbet.

На победу киевлян ставки принимаются с коэффициентом 1,59 к 1, в то время как на ничью 4,20 к 1, а на победу "Зари" — 6,30 к 1. В то же время, на то, что "Динамо" не проиграет (1Х) можно поставить с коэффициентом 1,14, но то что матч закончится победой одной из команд — 1,25, а на ничью или победу гостей — 2,50 к 1.

Матч состоится в Киеве, на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского. Это будет игра 21-го тура Премьер-лиги.

Перед ближайшей игрой "Динамо отстает на 3-5 баллов от лидеров турнирной таблицы "Шахтера", "Кривбасса" и "Днепра-1", но имеет запас в 3 игры над "Днепр-1" и "Кривбассом" и опережает их по потерянным очкам. После поражения от "Шахтера" (0:1) и отставки Мирчи Луческу при новом главном тренере Александре Шовковском "Динамо" последних 7 матчах одержало 6 побед подряд и сыграло вничью с "Вересом" (1:1). При этом, в матче в Ровно киевляне пропустили гол в добавленное арбитром время, в самой концовке матча.

В то же время, "Заря" в трех матчах весенней части чемпионата также одержала две победы при одной ничьей, а до зимней паузы луганская команда выиграла лишь два матча УПЛ при 6 ничьих и 6 поражениях. Также команда заняла 3-е место в группе Лиги конференций, уступив израильскому "Маккаби" (Тель-Авив) и бельгийскому "Генту", опередив только исландский "Брейдаблик".