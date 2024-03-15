Боснія та Герцеговина — Україна: коментувати матч довірили воїну ЗСУ

Синьо-жовтим потрібна лише перемога

Коментаторами стикового матчу кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 між Боснією та Герцеговиною та Україною будуть Сергій Лук’яненко та Роберто Моралес. Напередодні став відомим склад національної команди на цю зустріч.

Про це повідомляє Tribuna. Офіційним транслятором зустрічі виступлять MEGOGO та "Суспільне".

Коментаторами гри стануть Лук’яненко та Моралес, який служить у лавах ЗСУ. Матч Боснія та Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня у Зениці (Боснія та Герцеговина), початок зустрічі — о 21:45 за київським часом, початок передматчевої студії — о 20:20.

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Зазначимо, переможець матчу Боснія та Герцеговина – Україна зіграє з переможцем поєдинку Ізраїль – Ісландія у фіналі кваліфікації. Якщо Україна програє Боснії та Герцеговини, то проведе товариський матч із тим, хто програє у цій парі.

Нагадаємо, для підготовки до Боснії та Герцеговини збірна України вирушила до Марбельї (Іспанії). За інформацією ЗМІ, Українська асоціація футболу (УАФ) зайняла гроші для цього. Новий президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко заявив про дефіцит бюджету головного футбольного органу країни.